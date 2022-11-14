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女大生在家遭闖入硬上！男吞壯陽藥洩慾　她私處大出血慘死

▲。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲ 女大生獨自在家時遭人性侵，大量出血而死。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度北方邦發生一起恐怖事件，一名少女回家發現就讀大學的姊姊躺在床上昏迷不醒，且下體不斷出血，送醫搶救仍宣告不治，經過驗屍才發現她生前遭人性侵。警方已經逮捕一名男子，涉嫌在吃下壯陽藥後性侵死者，導致她大量出血而死。

綜合《新德里電視台》、《印度教徒報》報導，這起事件發生於北方邦烏納奧（Unnao），這名大二女學生獨自在家時，25歲男子高塔姆（Raj Gautam）突然闖入性侵，導致受害者死於私處出血過多。

警方說明，儘管女大生試圖反抗，高塔姆仍持續性侵，直到她暈倒且下體開始出血，高塔姆見狀嚇了一跳，馬上逃離現場，不顧女大生仍血流不止。後來女大生的妹妹返家，發現床上不省人事的姊姊，趕緊將她送醫，但她仍宣告不治。驗屍結果顯示，死者生前曾遭人性侵。警方證實，私處嚴重受傷導致她不幸死亡。

死者父親一度指控一名鄰居和一名65歲婦女涉案，但警方根據受害者手機通訊紀錄，循線逮捕高塔姆。他落網後坦承，得知死者一個人在家後闖入她家性侵，且犯案前曾服用增強性功能的藥丸，看見她下體出血後逃跑。

位於北方邦中部的烏納奧近幾年針對婦女的犯罪事件層出不窮，其中最惡名昭彰的案件是印度人民黨一名成員性侵一名年僅16歲的少女，後來被判綁架及性侵未成年者罪名成立，也在社會大眾怒火之下被開除黨籍。

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