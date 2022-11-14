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13歲被逼嫁人！少女逃家「進城賣淫60年」　如今74歲離不開紅燈區

▲▼老婦人、阿嬤、婦女。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲大馬一名老婦人接受媒體採訪，訴說她的紅燈區人生。（示意圖，非文中當事人／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／綜合外電報導

馬來西亞的老婦潔芬（Yah Jepun，暫譯）接受媒體採訪時透露，她13歲就遭家人強迫出嫁，但婚姻只維持了半年，隨後又被逼著改嫁，她逃跑後到了首都吉隆坡，從14歲開始從事性產業，過去60年來靠著賣淫養活自己，持續到現在她已74歲。

根據馬來西亞媒體「Kosmo」、「The Star Online」報導，潔芬來自西馬的吉蘭丹州（Kelantan）一座小村莊，受訪時她回想起13歲時第二度被迫嫁給家人指定的結婚對象，她下定決心逃家，後來卻只能靠著賣淫生存，「我是14歲開始做這事的，那天我從村裡逃出來，到了吉隆坡，我就開始當娼妓。」

潔芬過去60年來一直在吉隆坡的秋傑路（Jalan Chow Kit）和茨廠街（Jalan Petaling）等紅燈區的暗巷裡賣淫，如今她已經74歲仍無法脫離性產業。報導指出，除了潔芬以外，當地還有來自不同地區的20多名年長婦女，年齡介於55歲至74歲之間。

另一名願意受訪的66歲婦人梅滿（Maimun，暫譯）來自登嘉樓州，丈夫過世之後，她從22歲就開始從事性產業，她的2個孩子當時都不知道母親的職業，年輕的時候每天最多向15名男客提供服務，但如今一天只接1到2名顧客。吸食大麻成癮的她表示，現在她只是為了賺到足夠的錢支付房租和滿足毒癮。

60歲的艾米（Emy，暫譯）則說，她一般只提供15分鐘的按摩服務，收費30令吉（約新台幣200元），若需要她提供別的服務，就須額外付費。

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