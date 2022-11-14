華郵：美國會擬加速向台灣提供武器　軍援到位與否「取決於拜登」

▲美國國會正在考慮加速推動向台灣提供武器。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

受到俄羅斯入侵烏克蘭的影響，美國國會正在考慮加速推動向台灣提供武器，但儘管參眾議院皆有意願，但國會2023年的預算提案並未包含對台軍援，因此若撥款委員會找不到預算來源，就必須由總統拜登提交緊急申請，才有可能加速到位。

根據《華盛頓郵報》報導，美國國會跨黨派議員正在加速推動對台高達數十億美元的軍援，這是首次透過由美國出資的海外軍事資助計畫（US Foreign Military Financing Program），讓美國軍方可以將庫存武器，如標槍飛彈（Javelins）和刺針飛彈（Stingers）提供給台灣，透過這些條款，台灣還可能獲得反艦巡航導彈、防空系統、水雷、指揮控制系統和無線電等武器設備。

議員們表示，這想法的本質上就是像支援烏克蘭一樣支援台灣，但一切都要在「槍林彈雨」之前；眾院軍事委員會共和黨籍議員蓋拉格（Mike Gallagher）指出，「美國從烏克蘭學到的教訓就是，要在開戰前替你的夥伴配備武器，這就是避免戰爭的最佳機會。」

儘管參眾兩院的民主黨人支持向台灣提供武器，但目前不清楚掌握財政大權的「撥款委員會」是否認為有必要撥預算，且目前國會正努力通過的2023年預算中，並沒有向對台軍援計畫提供資金，若屆時撥款委員會找不到財源，就必須由拜登提交緊急申請，解釋為何有必要這麼做。

華郵指出，台灣和烏克蘭最大的關鍵差異是，台灣作為一個島嶼，在衝突發生時更難獲得補給，基本上只能用衝突發生時手上所擁有的武器應戰，然而美方對於是否為軍援計畫提供資金的爭論仍未解決。

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