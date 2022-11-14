俄神童自稱「被火星派來」救地球！醫師媽信了　曝兒出生驚恐1幕

記者吳美依／綜合報導

俄國少年鮑里斯（Boris Kipriyanovich）自稱從火星被派來地球，拯救人類免於爆發核戰、自我毀滅。其母親回憶，她生產時非常迅速，甚至沒有感覺到疼痛，當護士把寶寶抱過來時，「他用大人的眼神看著我。身為一名醫師，我知道嬰兒的眼睛無法聚焦在物體上，但我的孩子卻用棕色的大眼睛看著我」，她也因此深信兒子所說的一切。

鮑里斯1996年1月11日生於俄羅斯伏爾加格勒（Volgograd），據母親說法，他4個月就能說出簡單字詞，8個月已能表達簡單句子，年僅1歲就開始閱讀報紙頭條，還有其他與生俱來的非凡能力，例如通靈。

鮑里斯從小對天文學十分著迷，他宣稱，火星發生核戰後，自然環境被輻射破壞殆盡、差點毀滅，倖存人們全住在地下世界，且科技先進，能在星系之間旅行。他還詳細描述自己「設計」的太空飛船，6層船艙由金屬及類似橡膠的物質構成，「最後一層是4%特殊磁性層，若把這個磁性層通電，機器就能在宇宙任何地方飛行。」

▲鮑里斯從小就與眾不同。（圖／翻攝youtube）



鮑里斯也自稱是火星「靛藍之子」（Indigo Children）的一員，天生擁有超自然能力，透過投胎轉世降生地球，拯救人類。他宣稱過去多次造訪地球，包括利莫里亞年代（Lemurian era）。根據神話，這是一塊文明高度發展的古大陸，與亞特蘭提斯（Atlantis）同期存在，但在遠古時代就沉入印度洋，但已被20世紀的科學家證實只是傳說。

更令人詫異的是，俄羅斯科學院（Russian Academy of Sciences）一群長期研究電離、電波現象的「超自然現象專家」表示，他們拍到鮑里斯有「光環」，而且異常強烈。

如今，鮑里斯卻與父母一起消失多年。一名記者認為，一家人現居俄羅斯某個遙遠村莊，並且受到國家政府保護，但也有人認為他們住在莫斯科。許多通靈者宣稱仍能與鮑里斯聯繫，對方表示與母親住在遙遠的地區，一切安好。