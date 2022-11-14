拜習會17:30舉行！習近平將攜「新面孔」出席　會後不發表聯合聲明

▲美國總統拜登與中國國家主席習近平將在Mulia Hotel進行會面。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統拜登與中國國家主席習近平今（14）傍晚5時30分在印尼峇里島進行會晤。美國官員透露，預期習近平與拜登會面時，將帶領未來在中國政府當中扮演顯著角色的新面孔出席，且兩人會後不會發表聯合聲明。

美國之音中文部白宮記者黃耀毅稍早透過推特談及此事。他說，拜登屆時將談及多項美中之間基本上分歧的議題，包括「北京在台灣海峽非常挑釁的軍事演習」，但充滿爭論的對話比完全沒有對話要好，雙方能針對這些議題提出討論，本身就已經是一項成就。

《彭博》先前報導，13日在柬埔寨金邊舉行的東南亞國協（ASEAN）峰會因美俄無法對措辭達成共識，會後未發表聯合聲明，預料G20峰會也將因美俄分歧，不會發表會後聯合聲明。

更多國際相關新聞

►拜習會下午5時30分登場！美強調「不尋求衝突」 台灣問題成焦點

►拜習會怎樣算成功？ 美官員：開闢更多溝通管道

►G20峰會在即 彭博揭「8件事值得關注」：沒公開爭吵就是最好結果