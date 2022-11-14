梨泰院踩踏158死！內政部長「失言拒請辭」　消防員怒提告

▲南韓行政安全部長官（內政部長）李祥敏11月1日於國會報告時為梨泰院推擠慘案鞠躬道歉。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

梨泰院萬聖節踩踏事件造成158人死亡，南韓消防工會13日以失職為由，對行政安全部長李祥敏提出控告，並呼籲李祥敏應立刻請辭。

根據《韓聯社》報導，梨泰院踩踏事件增至158人死亡，隸屬於韓國政府僱員工會（Korean Government Employees Union）的消防隊員13日以玩忽職守、疏於專業而導致死亡為由，對李祥敏提出控告。

工會主張，根據《災害安全管理法》，李祥敏負責監督全國的災害安全，但案件發生後卻頻頻失言，甚至還曾說「再多警察和消防人員都無法避免災難發生」惹怒眾人。工會也呼籲，李祥敏應立刻請辭負責。

▲梨泰院踩踏事件造成158人死亡。（圖／路透）



李祥敏在梨泰院事件發生後，曾在記者會中道歉，但屢次失言無法平息眾怒；他之前曾說，再多警察和消防人員都無法避免災難發生，還警告勿基於政治動機出言批評，同時也透露無意請辭。

相較之下，首爾龍山消防署長崔成範在事故發生後不久，便抵達梨泰院派出所坐鎮指揮，且向現場記者公佈傷亡現況時，拿著麥克風的手還不斷顫抖。他11日接受質詢時表示，對於無法在事前阻止災難發生感到相當自責，至今仍須服用抗憂鬱、抗壓力藥物，耳朵甚至還會出現幻聽，但自己絕不會戀棧，隨時有扛起責任的覺悟。

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