市值1兆加密貨幣平台FTX「破產有鬼」？　巴哈馬當局調查中

▲FTX跌落神壇，震驚加密貨幣圈。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

加密貨幣平台FTX原本市值高達320億美元（近新台幣1兆元），卻於11日聲請破產，據信投資人損失至少10億美元。巴哈馬皇家警察13日證實，警方金融犯罪調查科（FCIB）正與證券委員會密切合作，調查是否有任何「犯罪不當行為發生」，而FTX目前尚未回應。

今年加密貨幣價格暴跌、虧損不斷，FTX也從產業成功典範，淪為史上最大危機主角，創辦人班克曼─佛里特（Sam Bankman-Fried）辭去執行長一職，160億美元（新台幣近5000億）身家不到一周化為泡沫。此事件不僅震驚投資人，也讓各界再度呼籲，當局應修法監管幣圈產業。

FTX Trading在破產聲請文件寫道，該公司擁有100-500億美元資產、100-500億美元負債及逾10萬債權人。但班克曼─佛里特10日分享給投資人的文件卻顯示，FTX負債高達138.6億美元，雖然總資產146億美元，但僅9億屬於流動資產，由於嚴重現金短缺，最終必須聲請破產。

▲FTX的29歲創辦人佛瑞德辭去執行長一職，此後動向備受關注。（圖／達志影像／美聯社）



《路透社》引述消息人士說法指出，班克曼─佛里特疑似把投資人損失的至少10億美元，匯入名下交易公司「阿拉美達研究」（Alameda Research），私人飛機軌跡12日飛抵阿根廷，被質疑想要跑路。但他本人火速反駁，宣稱自己還在居住地巴哈馬。

FTX破產消息傳出後，投資人在短短72小時內撤出60億美元資金。新首席執行長雷伊三世（John J. Ray III）12日表示，公司正與執法部門及監管機關合作緩解問題，「盡一切努力確保所有資產的安全，不論它們位於何處。」

不過，FTX美國總法律顧問米勒（Ryne Miller）透露，該公司的數位資產被轉移至「冷錢包」（cold storage），也就是未連接網路、以防駭客攻擊的虛擬貨幣錢包，以利在「觀察到未經授權的交易時緩解損失」，卻被認為造成更多問題。

區塊鍊分析公司Nansen於12日表示，過去24小時，FTX國際和FTX美國流出6.59億美元。加密貨幣交易平台Kraken於13日宣布凍結FTX、阿拉美達研究及2間企業高階主管的帳戶，以利保護債權人。