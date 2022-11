好奇去考意外測出162高分　英11歲男童智商比愛因斯坦、霍金還高

▲11歲男童門薩測驗獲得162高分。(圖/示意圖/取自免費圖庫PIXABAY)

記者李振慧/綜合報導

英國11歲男童沙阿(Yusuf Shah)因為老是被旁人稱讚聰明,好奇之下決定參加門薩智商測驗,結果獲得162高分,智商比愛因斯坦、霍金等知名科學家還高,家人得知這個好消息,開心為他慶祝。

在里茲(Leeds)就讀小學6年級的沙阿,門薩測驗結果獲得162分,是18歲以下受測者中分數最高者,在全部受測者中排名前1%,比愛因斯坦、霍金所測得的160分還高。

Yusuf Shah’s friends in Leeds are always telling him he is very smart, but he wanted to find out for himself by taking the Mensa test.



He scored 162 – the maximum IQ for under-18s, putting him in the top one percent of all people.



That's right, *all* people (!!!) pic.twitter.com/iZ1UfCojHB