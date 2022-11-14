全球人口數明天將達80億　印度預計2023成為第一人口大國

▲15日全球人口數將達到80億。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄭文晴／綜合報導

聯合國《世界人口展望2022》報告統計，至11月15日全球人口數將達到80億，這些數字在今後幾十年還會持續增長，預計2030年達到85億，2050年達到97億，在2058年超過100億，印度預計於2023年將成為第一人口大國。人口增加不只加劇人口老化，更對社會和環境造成嚴重影響。

聯合國數據顯示，2019年全球平均預期壽命為72.8歲，比1990年多9歲；到2050年，預計平均預期壽命達到77.2歲，65歲以上人口佔總人口比例，2022年為10%，到2050年將升至16%，而全球新增人口中超過一半將集中在剛果、埃及、衣索比亞、印度、奈及利亞、巴基斯坦、菲律賓和坦尚尼亞8個國家。

《世界人口展望2022》報告指出，印度預計最早於明（2023）年成為第一人口大國，並在2050年達到17億人。然而，隨著全球人口預期壽命繼續增加、生育率下降，將會加劇人口老化，老年人照護需求增加，影響各國家地區的勞動力市場和國家養老金體系。

全球人口增加除了加劇人口老化，還會對環境帶來一定的壓力，像是碳排放量增加會影響氣候變化的問題；特定區域人口過量導致糧食不足，產生移民問題。對此，聯合國人口基金執行長卡內姆（Natalia Kanem）提醒，各國都應該多關心弱勢族群，千萬別以強制人口控制的政策來減輕人口壓力。

根據《BBC》報導，大陸在2016年放棄「一胎化」政策，鼓勵夫妻生育2個或2個以上的孩子。據2020年第7次全國人口普查數據，2020年大陸出生人口數為1200萬人，創下1960年以來的最低出生人口紀錄。