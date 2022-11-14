▲拜習會將於14日在印尼舉行，這也是兩人第6次會晤。（圖／達志／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統拜登與中國國家主席習近平預計今（14）傍晚5時30分進行會晤，依據白宮發布的行程，拜登會後將發表談話並接受提問。儘管外界並不預期這次見面出現實質成效，但美國多名官員認為，只要雙方開通更多低層級政府溝通管道，那麼兩人這次的會談就算成功。

美媒NBC報導，這是拜登上任總統後與習近平的首次會晤，但基於美中關係惡化，官方淡化出現重大突破的希望，預計這次會談將不會出現太多實質成果。美國國家安全顧問蘇利文透露，這次拜習的面對面會談可能持續數小時。

拜登政府多名官員表示，只要美中雙方開通更多低層級政府溝通管道，這次會談就算成功，也希望拜習兩人能更瞭解對方不可協商的立場與紅線。其中一名高階官員認為，「我不會把這視為能夠產生具體成果或政策的會議，這是（拜習）兩人繼續對話的機會」。

美中政府花費數周時間籌備這場會議，台海議題也成為焦點。官員說，美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台行程結束後，中國政府中斷與美國軍方的例行溝通管道，作為報復，但這是美國希望保留的溝通管道，「希望這次的會議為領導人層級以下的溝通管道保持暢通奠定基礎」。

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