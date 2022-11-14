俄青年逃徵召令躲南韓！始終無法通過難民申請　曝上街抗議最恐怖

▲俄羅斯民眾9月26日駕車穿越邊境前往鄰國喬治亞，以躲避普丁頒布的徵召令。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

隨著俄烏戰爭中俄軍不斷處於劣勢，俄羅斯總統普丁9月21日頒布30萬預備役的徵召令，導致國內青年紛紛出走俄國。其中，從俄國逃離至南韓的難民數量今年呈倍增之勢，名為伊凡諾夫（Ivanov，化名）的30多歲俄籍青年輾轉避難至南韓，卻始終無法獲得南韓通過難民身分申請。

根據韓媒《中央日報》，自從俄烏戰爭今年2月底爆發後，光是3月9月就有高達537名俄人抵達南韓境內申請難民身分，其實直到去年為止在南韓申請難民身分的俄羅斯人根本未滿100人，且由於申請難民的俄人數量太過稀少，因此始終被南韓法務部歸類為「其他」分類，就連去年申請難民人數排行第5的國家巴基斯坦也僅只有131人。

來自俄羅斯聯邦布里亞特共和國、今年30多歲的俄籍青年伊凡諾夫接受《中央日報》書面專訪，他的故鄉布里亞特位於西伯利亞貝加爾湖以東，總人口約98萬，其中約30%是具有蒙古人血統的布里亞特人，南方與蒙古國接壤、且鄰近高麗人（朝鮮裔俄籍人）所居住的中亞，因此伊凡諾夫從小與恪守韓國傳統文化的高麗人朋友一起成長。

▲俄羅斯布里亞特一名年僅24歲的陸軍高級中尉愛俄烏戰場上喪生。（圖／達志影像／newscom）

大學畢業後，伊凡諾夫直到最近才終於有一份工作，然而今年2月24日俄軍全面侵略烏克蘭，讓伊凡諾夫徹底失去希望，家鄉布里雅特當處都有年輕人走上街頭抗議，「為何要在毫無意義的戰場上喪失性命？」，伊凡諾夫在今年春季與朋友上街手舉標語反對戰爭，他形容當時所遭遇的事根本能以慘絕人寰形容。

英媒《BBC》指出，直到去年9月俄軍共有6000多人戰死，其中包括布里亞特人等少數民族在內的戰死者便占了600多人，而來自首都斯科的則只有15人，當時布里雅特從夏季就開始謠傳，普丁將頒布徵召令。

伊凡諾夫透露，他是抱著必死的覺悟才決定出走俄羅斯、透過蒙古為途徑逃往南韓，「與其在毫無反抗餘地被拖往戰場受死，還不如選擇出國。」

伊凡諾夫表示，他是受到高麗人朋友的影響，才決定於9月初試圖逃離俄羅斯，首先搭機飛往蒙古，再從蒙古首都烏蘭巴托搭機飛往南韓。不過，伊凡諾夫並非一帆風順，因為南韓法務部仁川機場出入國外國人廳擋下了難民申請正式審查的機會。南韓法務部判斷，伊凡諾夫並無申請難民的具體理由。

▲俄國北高加索地區北奧塞梯─阿蘭共和國（North Ossetia）的過境口湧現人潮，想要前往喬治亞。（圖／路透）

伊凡諾夫位於家鄉的住處收到來自普丁政府的徵召令通知書，入境後難民申請始終無法獲官方審查機會的他，9月29日在難民人權中心的幫助下提起訴訟，10月12日南韓政府終於同意審查其難民申請，他終於可以走出仁川機場、暫時定居在高麗人親友位於南韓的住處。

不過，這並非代表伊凡諾夫就一定能通過南韓國內的難民申請，因為直到最近仍尚未出現南韓承認俄籍人士難民地位的案例，且去年申請難民者直到通過1次審查決定須耗時23.9個月。

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