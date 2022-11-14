快訊／拜登、習近平見面了！　G20登場前「握手8秒」將談話數小時

記者吳美依／綜合報導

美國總統拜登、中國國家主席習近平今（14）日現身峇里島，出席二十大工業國（G20）峰會，並且舉行場邊對談。拜登露出燦笑，與習近平握手8秒，接下來將展開長達數小時的談話。這是2人首度以「美中國家領袖」身分會晤，而台灣料將成為首要議題，格外吸引國際關注。

▲拜習會登場。（上圖／達志影像／AP；下圖／路透）



拜登在開場時表示，他致力於保持兩人之間溝通管道暢通，「因為我們兩國有如此多的議題，必須有機會處理。在我看來，作為2個大國領導人，我們有責任表明，中國和美國能夠處理好彼此的分歧，避免競爭演變成任何接近衝突的東西，在需要我們互相合作的緊急全球問題上，找到共同努力的方法。」

習近平則說，非常高興能夠見到拜登，上次兩人見面前是在5年多前的達沃斯（Davos）經濟論壇，自拜登就任總統以來，雙方持續透過網路電話保持聯繫，「但沒有什麼能取代面對面對談。」

習近平說，「我們獲得了經驗，但也汲取了教訓，歷史是最好的教科書，所以我們該以歷史為鑑，當前中美關係處於一個我們非常關切的局面，作為兩個大國的領導人，我們需要規劃正確方向，我們需要為兩國關係的發展找到正確方向，提升兩國關係的水平。」

習近平強調，「世界期待美國和中國妥善處理兩國關係，這次會議也引起全世界的關注，我們要跟世界各國一起，為世界和平努力，我們需要在會晤中就具有戰略重要性的問題坦誠交換意見，我們期待與你們合作。」

▲拜登與習近平在峇里島會晤。（圖／路透）

拜登所屬的民主黨期中選舉表現優於預期，已經確定保住參院多數。他13日提到，此結果讓自己在「拜習會」更有優勢，他與習近平沒有任何誤會，這次對談只需弄清楚「紅線在哪裡」。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）則表示，拜登將表明美國不尋求與中國發生衝突，而是希望與習近平討論兩國緊張關係，並確認彼此可以合作的領域。他說，這場會談可能持續數小時，華府和北京競爭激烈，但也會確保不會演變成衝突。