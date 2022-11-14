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G20峰會在即　彭博揭「8件事值得關注」：沒公開爭吵就是最好結果

▲▼印尼峇里島將於11月15日至16日舉行20國集團（G20）峰會。（圖／路透）

▲印尼峇里島將於11月15日至16日舉行G20峰會，彭博社認為，俄羅斯在本屆會議中的表現、拜習會的進展、各成員國間的緊張關係，以及峰會舉行期間的外部雜音都有待關注。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

二十國集團（G20）峰會將於15至16日在印尼峇里島舉行。這次會議召開的背景特殊，面臨了正進行中的俄烏戰爭、美中對抗日益加劇，以及美國與沙烏地阿拉伯在石油供應方面的關係緊張。對此，美媒「彭博社」就整理出本屆G20峰會值得關注的8件事，還稱印尼能期待的最好結果就是各國沒在公開場合大規模爭吵。

一、俄羅斯存在感降低

俄烏戰爭進入第9個月，俄軍在烏南赫爾松（Kherson）地區撤退，俄國經濟受到嚴厲制裁。俄羅斯總統普丁宣布將缺席G20峰會，由外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）代為出席。但彭博指出，無論普丁在不在場都會引發尷尬，包含拉夫羅夫可能參加一些元首會議，是否會和各國領導人一起合照或出席晚宴也引發猜測。

▲拜習會。（組圖／路透）

▲拜習會將於14日下午登場。（組圖／路透）

二、拜習會

美、中兩大經濟體的領導人將於周一（14日）下午在峇里島會晤，是拜登上任以來首次與習近平見面會談。美中緊張關係廣泛體現在貿易政策、技術、市場進入、台灣與香港問題上的措舉，以及北京持續避免直接譴責俄國入侵烏克蘭等面向。不過，雙方仍有理由重新為兩國關係設下護欄，或許能更關注氣候、核武等共同利益。

三、烏克蘭糧食與俄羅斯石油價格上升

烏克蘭7月達成糧食重新出港的協議，是幫助貧窮國家應對糧食短缺、遏制通膨的一次突破。糧食出口協議將在11月19日續約，就算普丁拒絕延長協議，烏克蘭、土耳其和聯合國也可能選擇讓運糧船隻繼續通行，但航運公司可能會認為風險太大，保費過高。

與此同時，七國集團（G7）領導人仍急於敲定俄羅斯石油出口的價格上限，但他們需要說服其他國家至少在價格談判中，原則上支持設定上限。

四、G20內部各成員國的緊張關係

俄烏戰爭加劇全球南北、貧富分歧，這些分裂將在G20峰會充分顯現。部分國家在應對能源短缺、氣候變遷與貧困等挑戰時，認為世界大國提供支援不足，又敦促各國一致制裁俄羅斯，對此感到不滿。這也反映出世界正在逐漸轉向多極化，以美國、中國為中心的聯盟，更區域性的則以沙烏地阿拉伯等國家為中心轉移。

▲▼美國總統拜登2022年7月13-16日上任後首次中東行，16日在沙烏地阿拉伯出席海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）會議（圖／路透）

▲拜登2022年7月上任後首次中東行，曾到訪沙烏地阿拉伯，以尋求解決油價上升等問題。（圖／路透）

五、沙烏地阿拉伯與美關係降冰點

沙烏地阿拉伯利用在OPEC+ 的影響力削減石油產量後，美國與沙國數周以來隔空打起口水戰。白宮指責沙烏地脅迫其他OPEC+國家同意減產石油，部分美國議員則開始呼籲限制對沙國的軍售。沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）反應相對平靜，只發出信號表示，習近平將於下月訪問沙烏地阿拉伯。

六、G20上的新面孔

許多領導人本周將是首次出席G20峰會，包含澳洲總理艾班尼斯、南韓總統尹錫悅，以及同時身為G7成員國領袖的義大利總理梅洛尼、英國首相蘇納克與上任後首次以德國總理身分與會的蕭茲。這次峰會可能為他們提供加深與各國關係的機會，但對於首度參與這種複雜會議的人而言，也可能充滿陷阱。

七、東道國印尼的忙碌後勤

東道主印尼將忙得不可開交，想要防止一些不想見面的領導人在走廊上偶遇，絕對是個後勤的噩夢。儘管印尼希望峰會落幕時發表聯合公報，在債務、糧食安全與氣候變化等共同挑戰方面取得一些進展，或至少表明意向，但目前很難預見各方將如何達成一致，且俄羅斯拒絕宣稱在烏克蘭的軍事行動為「入侵」。

彭博認為，也許印尼能期待的最好結果就是，各國在公開場合中沒有發生大規模的爭吵。

▲▼印尼的國際機場為了迎接G20峰會正在著手準備工作。（圖／路透）

▲印尼的國際機場為了迎接G20峰會正在著手準備工作。（圖／路透）

八、外部事務分散注意力

對於拜登而言，這次G20峰會可能會被他的宿敵蒙上一層灰。川普近日持續暗示他將有重大宣布，外界猜測他將投入2024年美總統競選。若川普真的參選，這無疑將是各國領袖要問拜登的第一件事。

另一個可能干擾峰會斡旋的可能是北韓（朝鮮）領導人金正恩，最近他持續發射更多飛彈，並為可能的核試驗進行準備。若北韓發生核事件，將立刻搶走美國、中國、日本和俄羅斯等領袖身上的聚光燈。

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