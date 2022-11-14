84歲老翁挨告！　原因竟是「要求68歲女友」每天做愛10次

Old-timer beau demanded sex up to 10 times a day: lawsuit https://t.co/w4R60JdrAQ pic.twitter.com/yYiRUPiMg7 — New York Post (@nypost) November 13, 2022

記者張方瑀／綜合報導

美國一名68歲的女子對高齡84歲的前男友提出告訴，原因是對方哄騙她放棄事業，搬到140坪的豪宅同住，有時還會要求一天做愛10次，儘管男方承諾將會支付女方帳單、帶她四處遊玩，但兩人最後仍因男方強烈控制慾撕破臉。

根據《紐約郵報》報導，現年68歲的貝丁（Janet Bedin）過去曾是一名模特兒，她1976年在紐約結識了現年84歲的維爾尼（Vito Verni），結果這對房東與房客發展成「親密」關係，但兩人在數十年間多次分合，即便維爾尼後來結婚，兩人的關係也未完全中斷。

法院訴訟文件指出，維爾尼在2018年底告訴貝丁，他的太太已經去世，接著用各種哄騙、施壓的方式，要求事業頗有成就的貝丁離職，搬到位在紐約州東南部威徹斯特郡（Westchester）的140坪豪宅與他同住。

貝丁表示，維爾尼曾承諾，將會替她支付生病弟弟的醫藥費，兩人住一起只要玩樂、旅行就好，甚至還曾秀出訂婚戒指給她。沒想到當她真的辭職搬進去後，一切都全變了，維爾尼的控制慾非常強烈，除了要求貝丁做許多家務外，還逼迫一天做愛10次。

起訴書中稱，貝丁認為自己受到對方誘騙、詐欺而放棄了事業，兩人撕破臉後，她也被趕出住處，因此要求維爾尼支付8000萬美元的賠償金。維爾尼的律師反駁所有指控，他們只是每周見面幾日而已；事實上，貝丁在威徹斯特郡提出的告訴已被駁回，目前正在曼哈頓最高法院進行上訴。

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