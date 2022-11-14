20多歲女不治　梨泰院慘案增至158死！總統室著手研討國賠法律

▲ 梨泰院斜坡窄巷爆發推擠踩踏，引發骨牌效應。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓首爾梨泰院本是年輕人享受夜生活的鬧區，10月29日萬聖節人潮卻爆發推擠踩踏，造成大規模傷亡，一名20多歲韓籍女子13日宣告不治，使得累計死亡人數來到158人。總統辦公室也宣布，正討論研擬國賠相關法律事宜。

綜合《韓聯社》、《紐西斯新聞社》等，梨泰院事故中央災難安全對策本部14日宣布，一名20多歲女性住院治療中於13日身亡，使這起事故造成的死亡人數來到158，傷者則增加1人，累計196人，其中10人尚在醫院治療，傷亡合計354人。

罹難者包括132名南韓人及26名外籍人士，其中130名南韓人已經完成葬禮，另2人正在安排；24名外籍人士遺體已經送返母國，其餘2人正等待運回。

南韓總統尹錫悅目前正巡訪東南亞，總統辦公室相關人士13日在柬埔寨被問及梨泰院慘案時透露，尹錫悅出國時曾交代，國家對這起事件有無限責任，而為負起法律責任，必須迅速搜查並釐清真相，現已著手研討國家賠償相關法律。

尹錫悅10日也曾表示，必須迅速進行強制科學搜查，查明梨泰院慘案具體真相，並確實釐清法律責任，以確保遺屬獲得賠償的權利。

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