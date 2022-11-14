拜登習近平今第6度會談　台灣成美中交流重量級議題

▲隨著台海緊張局勢升高，台灣也成為美中交流的重量級議題。圖為美國總統拜登（左）與中國國家主席習近平（右）。（圖／達志影像／美聯社）

中央社記者江今葉華盛頓13日專電

美國總統拜登將於印尼時間14日與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤，這是拜登上任後兩人首次面對面會談，也是兩人的第6次交手。隨著台海緊張局勢升高，台灣也成為美中交流的重量級議題。

根據白宮發布的拜登（Joe Biden）行程，拜登與習近平兩人將在印尼時間14日傍晚舉行雙邊會談，拜登隨後將召開記者會。時值美國期中選舉、中共20大確認習近平第3任期後，兩人第6度會談格外引人矚目。

拜登在2021年1月20日走馬上任後，在2月10日、農曆年後與習近平進行第一次通話。拜登對北京強制性與不公平的經濟作為，對香港的鎮壓、在新疆侵犯人權，以及對包括台灣在內區域的專斷作為表達關切。

時隔近7個月後，拜登與習近平於2021年9月9日再度通話。白宮釋出的對話摘要並未提到台海議題，但強調美國對印太地區與世界和平、穩定與繁榮的長久利益。新華社則報導，拜登向習近平表示，美方「從無意改變『一個中國政策』」。

當年11月15日，拜登與習近平第3度、也是首度進行視訊會談。習近平重申「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」是中美關係的政治基礎，拜登則表示堅決反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定行為。

在俄羅斯今年2月24日軍事入侵烏克蘭後，拜登與習近平於3月18日進行第4次會談。根據白宮公布的對話紀要，美方則明確表示拜登重申美方對台政策不變，反對片面改變台海現狀。中方也再度指稱拜登不支持台獨，還表示「台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響」。

7月28日，兩人第5度通話，美方官員表示，兩人在台灣議題上「直接且坦率」對話，拜登重申美國在台灣關係法、美中三公報與對台六項保證指導下的一中政策承諾，他也向習近平強調，美國反對任何一方片面改變現狀，並致力於維護台海和平穩定。習近平則重點闡述中方在台灣問題的原則立場，要求美方言行一致恪守「一個中國」原則。

俄烏戰爭爆發後，台海成為國際高度關注的地緣政治衝突熱點，外界擔憂中國是否會跟隨俄羅斯腳步，入侵台灣。8月初，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，共軍大規模軍事演習，更將台海緊張推升至最高點。

為避免中國誤判情勢，拜登曾至少4度公開表態，若台灣遭受襲擊，願協防台灣，以言詞警告北京不要輕啟戰端。拜登在出發前往印尼參加20國集團（G20）峰會並與習近平舉行雙邊會談前，也多次表明講明會試圖界定美中關係「紅線」，雙方有衝突的領域，包括台灣，要予解決。

拜登也利用在柬埔寨出席東亞高峰會（East Asia Summit）致詞時表示，美國將與中國競爭並對其人權紀錄發表看法，但強調台海和平及確保南海航行自由的重要性。在與日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅的三邊會談聯合聲明，以及與岸田文雄的雙邊會談、與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）雙邊會談上，也都談及必須維護台海和平穩定。