82歲裴洛西：我不打算退出　會繼續對眾議院發揮影響力

▲美國眾院議長裴洛西表示將繼續對眾院發揮影響力。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國上周二（8日）舉行期中選舉，眾議院票數尚未全數開完，現任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）13日表示，現在說她尋求保住議長位置還言之過早，目前都要先看選舉結果再作決定，但無論如何她都不打算淡出，會持續對眾院發揮影響力。

路透社報導，裴洛西在最近2次電視採訪中表示，由於共和黨在眾議院取得的席次遠比選前預估的低，民主黨在接下來的國會任期內也會更有希望。

CNN統計顯示，參議院期中選舉結果已出爐，民主黨取得相對多數席次，成功守住參院優勢，但在眾議院方面，兩黨都還沒有取得218席多數席次。目前共和黨在眾議院拿下211席，民主黨拿下204席，其餘仍在統計票數中，短則數天，長則數周。

裴洛西表示兩黨席次非常接近，民主黨尚未放棄一搏，「他們（共和黨）還沒贏」。現年82歲的她這次以超過83％的得票率成功第19次連任眾議員，但外部輿論認為她和即將80歲的總統拜登，以及71歲的民主黨參議院黨鞭舒默（Chuck Schumer）都占據著最高位置，質疑老人不願讓位給年輕人。

裴洛西說她沒有計畫離開國會，並且還想要繼續推動民主黨向前，她也已經表態若拜登競選連任，將會給予支持。民主黨本月30日將投票決定其在眾議院的黨鞭，預計尋求連任的裴洛西說她在為黨的未來著想，而非自己的，她所作的決定也會基於家人和政治核心小組的支持。