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影片曝！俄殺人犯投誠烏克蘭助抗俄軍　被擄慘遭「鐵鎚爆頭」

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭數月後出現嚴重人力吃緊情況，大批囚犯被徵召上戰場，一名殺人犯在看清前線處境後選擇向烏軍投誠，不久卻被與普丁關係緊密的瓦格納傭兵團（Wagner Group）綁回俄羅斯陣營，用「鐵鎚爆頭」極其殘忍地方式「報復」他的背叛。

▲▼俄國殺人犯努欽叛逃被抓回，慘被極刑處死。（圖／翻攝推特）

▲俄國殺人犯努欽叛逃被抓回，慘被極刑處死。（圖／翻攝推特）

綜合外電報導，努欽（Yevgeny Nuzhin）多年前殺人後，至今已入獄服刑24年，55歲的他今年稍早從獄中被強制徵召入伍，9月叛逃至烏軍陣營。10月12日接受記者訪問時他表示，在俄軍前線感覺只是去當炮灰，想到自己也有家人住在烏克蘭，於是決定協助烏克蘭抗擊俄軍。

當時對於未來的自己會在哪裡，努欽說他不知道結果會怎麼樣，他有個人生目標，「但我現在坐在這裡」。他說他願意為烏克蘭貢獻一份力，「至少做些什麼對抗普丁之類的，該死。」

▲▼俄國殺人犯努欽叛逃被抓回，慘被極刑處死。（圖／翻攝推特）

▲此前努欽在烏軍陣營接受訪問。（圖／翻攝推特）

不過在烏克蘭為努欽拍攝投誠影片後，有消息傳出他被安排上換俘名單，另一傳聞則說他被不知名人士一路追蹤到基輔，隨後突然消失。一名親俄消息人士透露，他是被親俄武裝綁架回俄軍陣地。

俄羅斯媒體《灰色地帶》（Grey Zone）近日發布一段努欽被酷刑處死的影片，畫面中他的頭被和大塊水泥磚用膠帶纏在一起，他被迫對著鏡頭說出自己「背叛祖國」的行徑。

努欽在影片中聲稱他9月4日叛逃至烏軍，11月11日在基輔街頭遭到頭部重擊，之後失去意識，醒來後發現自己在一處地下室，那裡的人告訴他將受到審判。

話剛說完，後方瓦格納集團成員舉起長柄榔頭猛力敲擊他的頭部，他隨即倒下，榔頭繼續重重打在他的臉上，直到影片結束。

畫面在通訊軟體Telegram和社群平台推特上廣為流傳。據了解，雖然努欽投誠烏軍，但他被指是新納粹支持者，瓦格納集團選擇公布酷刑，則是要殺雞儆猴。

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