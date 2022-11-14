土耳其爆炸6死53傷！總統定調「炸彈攻擊」：已掌握1女涉案

The moment of the explosion on Istiklal Street. pic.twitter.com/YOzyMnRJbX — Levent Kemal (@leventkemaI) November 13, 2022

記者閔文昱／綜合報導

土耳其伊斯坦堡（Istanbul）市中心的獨立大街（İstiklal Caddesi avenue）13日發生爆炸。伊斯坦堡省長耶立卡亞（Ali Yerlikaya）稍早指出，死亡人數目前已增加到6人，受傷人數增加到53人。土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）表示，這起事件是由炸彈造成，目前已掌握到一名女性涉案。

有網友將現場畫面PO到推特，只見原本熱鬧的購物大街在爆炸事故發生後變得殘破不堪，傷亡者倒在地上等待救援，場面怵目驚心。而更早的畫面也顯示，許多逛街民眾原本朝著同一方向前進，結果前方突然爆出「碰」一聲巨響和一團火球，嚇得上百名民眾轉身逃跑。

▲土耳其伊斯坦堡13日發生爆炸案。（圖／翻攝自推特，下同）

伊斯坦堡省長耶立卡亞（Ali Yerlikaya）在推特證實，該條大街在當地時間13日下午4時20分許（台灣時間13日晚間9時20分許）發生爆炸事故，目前已造成至少6人死亡，53人受傷，詳細爆炸原因仍待釐清。

艾爾段晚間於記者會上表示，死傷人數可能還會升高，而根據州長提供資訊，該事件有恐怖主義的跡象，目前掌握到一名女性涉案。伊斯坦堡首席檢察官辦公室則指出，已指派5名檢察官對這起爆炸案展開調查。

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