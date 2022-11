The moment of the explosion on Istiklal Street. pic.twitter.com/YOzyMnRJbX

記者鄒鎮宇/綜合報導

土耳其伊斯坦堡的市中心一條人行道13日發生爆炸,目前至少11受傷。據《路透社》報導,警消獲報後已趕到現場,詳細爆炸原因仍待釐清。

許多網友將現場畫面PO到推特,畫面顯示伊斯坦堡的獨立大街(İstiklal Caddesi avenue)於當地時間13日下午4時20分許(台灣時間13日晚間9時20分許),突然發生大爆炸,瞬間讓上百名民眾轉身逃跑。

