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拜登：維持對中溝通管道開放　確保台海、南海和平

▲▼美國總統拜登2022年11月13日在柬埔寨金邊出席與韓國總統尹錫悅和日本首相岸田文雄的東亞高峰會（East Asia Summit）。（圖／路透）

▲美國總統拜登在柬埔寨金邊出席東亞高峰會。（圖／路透）

中央社

美國總統拜登今天告訴亞洲各國領袖，美國與中國的溝通管道將保持開放，以避免衝突發生。他也強調台灣海峽和平以及確保南海航行自由很重要。

路透社報導，拜登在柬埔寨舉行的東亞高峰會（East Asia Summit）上致詞時稱，美國將與中國競爭並對其人權紀錄發表看法，但強調台海和平及確保南海航行自由的重要性。

白宮表示，拜登也譴責俄羅斯對烏克蘭「殘暴且不義的」侵略以及北韓試射飛彈帶來的威脅，他還呼籲緬甸軍政府遵循他們與東南亞國家協會（ASEAN）達成的和平計畫。

白宮聲明稱，對於中國，拜登在峰會上表示：「美國將全力競爭…同時保持溝通管道暢通，確保競爭不致演變成衝突。」

拜登在柬埔寨首都金邊參加的東亞高峰會今天落幕。緊接著20國集團（G20）峰會將在印尼峇里島（Bali）登場，G20峰會前，拜登將與中國國家主席習近平會面，這是他上任以來首次。這兩個超級大國之間關係正處在數十年來最糟糕的時期。

峇里島峰會及本週末在泰國首都曼谷舉行的亞太經濟合作（APEC）會議，烏克蘭戰爭料將成為討論重點，其他重要議題還將包括全球氣候承諾、糧食安全以及與台灣海峽、南海和北韓飛彈試射等有關的緊張情勢。

出席今天東亞高峰會的18個國家占全球經濟一半，包括東協各國、日本、南韓、中國、印度、美國、俄羅斯、澳洲和紐西蘭。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）代表總統蒲亭（Vladimir Putin）出席峰會，他今天指責西方將東南亞軍事化，以遏制中國和俄羅斯在這個重要地緣戰略戰場上的利益。

拉夫羅夫在金邊的記者會上稱：「美國及其北大西洋公約組織（NATO）盟國正試圖掌控這個領域。」他說，拜登在會議上大力推動的印太戰略，試圖繞過區域合作的「包容性架構」。

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