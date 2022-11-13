拜登：維持對中溝通管道開放　確保台海、南海和平

▲美國總統拜登在柬埔寨金邊出席東亞高峰會。（圖／路透）



中央社

美國總統拜登今天告訴亞洲各國領袖，美國與中國的溝通管道將保持開放，以避免衝突發生。他也強調台灣海峽和平以及確保南海航行自由很重要。

路透社報導，拜登在柬埔寨舉行的東亞高峰會（East Asia Summit）上致詞時稱，美國將與中國競爭並對其人權紀錄發表看法，但強調台海和平及確保南海航行自由的重要性。

白宮表示，拜登也譴責俄羅斯對烏克蘭「殘暴且不義的」侵略以及北韓試射飛彈帶來的威脅，他還呼籲緬甸軍政府遵循他們與東南亞國家協會（ASEAN）達成的和平計畫。

白宮聲明稱，對於中國，拜登在峰會上表示：「美國將全力競爭…同時保持溝通管道暢通，確保競爭不致演變成衝突。」

拜登在柬埔寨首都金邊參加的東亞高峰會今天落幕。緊接著20國集團（G20）峰會將在印尼峇里島（Bali）登場，G20峰會前，拜登將與中國國家主席習近平會面，這是他上任以來首次。這兩個超級大國之間關係正處在數十年來最糟糕的時期。

峇里島峰會及本週末在泰國首都曼谷舉行的亞太經濟合作（APEC）會議，烏克蘭戰爭料將成為討論重點，其他重要議題還將包括全球氣候承諾、糧食安全以及與台灣海峽、南海和北韓飛彈試射等有關的緊張情勢。

出席今天東亞高峰會的18個國家占全球經濟一半，包括東協各國、日本、南韓、中國、印度、美國、俄羅斯、澳洲和紐西蘭。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）代表總統蒲亭（Vladimir Putin）出席峰會，他今天指責西方將東南亞軍事化，以遏制中國和俄羅斯在這個重要地緣戰略戰場上的利益。

拉夫羅夫在金邊的記者會上稱：「美國及其北大西洋公約組織（NATO）盟國正試圖掌控這個領域。」他說，拜登在會議上大力推動的印太戰略，試圖繞過區域合作的「包容性架構」。