岸田2度提台海問題！東協、日美峰會重申：反對武力改變現狀

▲日本首相岸田文雄出席東南亞國家協會年度峰會。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄為參加東南亞國家協會年度峰會，12日凌晨搭乘專機前往柬埔寨。而他當天出席東協峰會時也首度提及台灣問題，強調台灣海峽和平與穩定的重要性。而他13日與美國總統拜登舉行日美高峰會時也再度提到，反對中國試圖以武力改變現狀，並針對台海局勢交換意見。

根據《日本新聞網》報導，岸田文雄12日出席東協峰會時表示，考慮到正在強化發展東海與南海的中國，對企圖以武力改變現狀並施加經濟威脅的行為感到憂慮，同時訴求維持台海和平與穩定的重要性。這是他首次在東協峰會上提到台灣議題。

岸田13日與拜登進行日美高峰會議時，雙方再度確認共同立場，反對「企圖以武力改變現狀的行為」，同時也針對台灣局勢進行意見交換，並再度重申台海和平與穩定的重要性。

此外，岸田文雄在13日的東協峰會中更直接點名中國稱，「中國在東海持續強化侵害日本主權的行為，同時也持續在南海進行軍事化且具威脅性的活動，並做出讓地區緊張局勢升溫的行為。」

岸田文雄與拜登5月也曾經在東京舉行日美高峰會，當時岸田曾誓言會在國防領域提高一定預算，強化防衛能力，而在此次峰會中，也再次提到相關議題。

值得注意的是，拜登14日將在印尼峇里島與中國國家主席習近平召開「拜習會」，而這也是拜登上任後首次面對面與習近平進行會談。

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