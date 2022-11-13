摔角選手連開4槍「狠殺26歲嫩妻」！　手推車棄屍過程全都錄

▲ 路易斯和依利達新婚僅1年。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西聖保羅發生一起命案，一名職業摔角選手日前報警，聲稱26歲妻子回娘家途中失蹤，但警方7日找到該名女子時她早已身亡，遭人槍殺後棄屍。監視器拍下她的丈夫棄屍過程，疑似出於嫉妒犯案，現已被警方逮捕。

根據《鏡報》，44歲前職業摔角選手、健身房老闆路易斯（Luis Paulo Lima dos Santos）被控於4日在家中向26歲妻子依利達（Ellida Tuane Ferreira da Silva Santos）連開4槍，將她殺害後棄屍，當天還報案謊稱妻子失蹤，9日落網。警方稱犯案動機是出於嫉妒，但未提供更多細節。

監視器捕捉到依利達生前最後身影，可見她在事發的4日晚間約9時30分進入電梯。鄰居也向警方透露，當晚曾聽見槍響，但沒有任何人報案。

接著在隔天晚間約9時，監視器拍下路易斯推著一台空手推車進入大樓，4分鐘後又推著裝有床單的手推車出現在電梯裡，床單下極有可能是死亡的依利達。路易斯隨後推著手推車進入停車場，將推車抬進車內，6日凌晨開車離開公寓。

依利達和路易斯結婚約1年，育有一個僅6個月大的兒子。她的遺體後來於7日在聖保羅東部被發現，四肢被以繩子綑綁，全身以床單包裹。警方已著手調查，目前正持續尋找兇器。

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