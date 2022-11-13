　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

穿越證據？孫翻二戰照片見「祖父拿著iPhone」傻了：他是時空旅人

@jimmythefilmmaker My Papa George was Capt. America #got2bStyled #smirk #viral #goviral #fyp #foryou #foryoupage #foryourpage #4you #timetraveler #timetravel ♬ Myself - Bazzi

記者葉睿涵／編譯

國外一名網友在一張二戰時期的老照片中，赫然發現照片中的祖父手上拿著一部智慧型手機，因此他相信祖父可能是一名時空旅人，並興奮地將照片放上TikTok與網友分享。

據《每日星報》報導，這位自稱為「電影製作人吉米」的網友在TikTok發布了一張照片，聲稱他在二戰時期的照片見到祖父手中拿著一個黑色的方型物體，物體光滑的表面似乎還會反光，乍看就像是一台iPhone。

▲▼一名網友在二戰時期的舊照片裡發現祖父手中居然拿著一台iPhone，因此懷疑他的爺爺是一名時空旅人。（圖／翻攝自TikTok）

▲吉米在二戰時期的舊照片裡發現祖父手中居然拿著一台iPhone，因此懷疑他的爺爺是一名時空旅人。（圖／翻攝自TikTok）

在仔細推敲下，吉米猜測祖父其實是位時空旅人，還開玩笑地說道，「我的喬治爺爺該不會是『美國隊長』吧？」吉米的影片曝光後，瞬間吸引了逾萬人點讚。

有網友留言贊同他的觀點並表示，「我們今天使用的科技其實數千年前早已存在了。」但也有網友駁斥吉米指出，「那看起來更像是軍用剃鬚鏡」、「那其實是一面鏡子，是用來傳送摩斯密碼的」。

►鱘龍紅藻精下殺6.3折！充滿活力＋行動力

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
警大校長赴招待所　3女身分曝光！
快訊／郭台銘力挺高虹安 ！2大回應「新竹需理解科技趨勢人來帶
巨乳網紅全裸戲水　被警「關進男子監獄」
童「頭長角」染肺炎鏈球菌亡　醫：幼童高燒併「2症狀」當心
白車國道「任性切」遭拖板車擊落　驚悚影片曝
Gino性侵女直播主　喊合意性交「突刪2澄清影片」
快訊／退休警官爬火炎山墜3米死亡！　腳程快脫隊卻釀悲劇
還有NBA巨星有望來台！　台中太陽洽談「這2人」加盟
冷空氣抵台！「溫度狂跌10°C 」3區迎雨彈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

患癌9年失去鼻子！她用3D打印「手臂竟長出新鼻」　離奇畫面曝光

巨乳網紅不聽勸全裸戲水！遭警「關進男子監獄」嚇爆：災難降臨

摔角選手連開4槍「狠殺26歲嫩妻」！　手推車棄屍過程全都錄

北韓無核化是「印太和平前提」！　尹錫悅：對話之門始終開放

美氣候特使：COP27上「某些國家」拒絕提及1.5℃目標

日本最新民調：若共軍犯台　74%民眾「反對」自衛隊幫台灣

車庫玩捉迷藏　9歲弟遭電動門「活活夾死」！爸爸下樓一看崩潰

英國樂透「2.7億頭獎」無人領！兌獎時限剩4周　逾期整筆獎金送人

岸田2度提台海問題！東協、日美峰會重申：反對武力改變現狀

「拜習會」談論重點曝光！　拜登：將界定中美關係紅線

催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係

鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

羅志祥演唱會「跌倒趴地」全嚇傻　敬業爬起...忍腳痛繼續跳

7歲兒做作業崩潰爆哭2分鐘　媽心疼：不該給這麼多壓力

秀呼拉圈請小白鯨評分　牠看完整段秒無情游走

陸天兵工人「拿玻璃片擋門」　電梯移動...瞬間爆裂釀故障

患癌9年失去鼻子！她用3D打印「手臂竟長出新鼻」　離奇畫面曝光

巨乳網紅不聽勸全裸戲水！遭警「關進男子監獄」嚇爆：災難降臨

摔角選手連開4槍「狠殺26歲嫩妻」！　手推車棄屍過程全都錄

北韓無核化是「印太和平前提」！　尹錫悅：對話之門始終開放

美氣候特使：COP27上「某些國家」拒絕提及1.5℃目標

日本最新民調：若共軍犯台　74%民眾「反對」自衛隊幫台灣

車庫玩捉迷藏　9歲弟遭電動門「活活夾死」！爸爸下樓一看崩潰

英國樂透「2.7億頭獎」無人領！兌獎時限剩4周　逾期整筆獎金送人

岸田2度提台海問題！東協、日美峰會重申：反對武力改變現狀

「拜習會」談論重點曝光！　拜登：將界定中美關係紅線

蕾菈慶生喝掛「下樓失足險摔」！　老公超Man舉動被拍：好猛

搶救綠營邊緣候選人！陳其邁明起連2天陪車掃：姿勢低一點

陳時中喊話：選舉是一時的　不要仇恨對手支持者

張智霖、袁詠儀兒子16歲了！慶生照「神似混血兒」　網驚呼：也太帥

西螺福興宮太平媽笨港會香回鑾安座　延遲2小時萬人迎駕

警大校長陳檡文赴招待所　3女身分曝！違紀案仍待釐清

長年臥床者看牙免煩惱！桃園10家醫療機構加入居家牙醫照護

患癌9年失去鼻子！她用3D打印「手臂竟長出新鼻」　離奇畫面曝光

趙少康再度南下陪姚正玉車隊掃街　 搶救國民黨大新營「第三席」

郭台銘力挺高虹安 ！　2大回應「新竹需要理解科技趨勢的人來帶」

飼主PO「每天進門畫面」！ 專注側臉暖暈8千人：多晚牠都等你

國際熱門新聞

2歲兒忘車上　父9小時後才發現陳屍後座

《航站情緣》電影原型逝世戴高樂機場！

工人中3.2億大翻身　爽買法拉利！登報徵友

女師拍A片　學生發現在她座位「辦事」崩潰

美尻妹戴「男友骨灰肛塞」：他最愛的地方

56歲嬤「懷兒子的種」！替媳婦代孕生孫女

牙齒綁一條瘦身線！她7周瘦14kg變紙片女

二戰骨董軍機空中相撞　當場解體爆炸

掉進720°C熔爐　男逃出保住一命

孫翻舊照驚見祖父拿著iPhone：時空穿越了

男友「用陰莖穿耳洞」　她耳朵發炎腫爆

快訊／民主黨成功保住參議院

鑄鐵工人「掉進1000°C熔爐」瞬間焚化　

遭女友前夫開槍！他GG中彈　恐永久失去功能

更多熱門

相關新聞

iPhone 15 Ultra外媒曝6大有感升級！　可能支援Apple Pencil　

iPhone 15 Ultra外媒曝6大有感升級！　可能支援Apple Pencil　

市場期待iPhone 15系列明年登場，市場傳出，頂規旗艦6.7吋三鏡頭機型將迎來史上最大變革，為了與過往Pro Max機型作出區隔，蘋果可能會將Pro Max改以命名iPhone 15 Ultra，外媒《Tom's Guide》也盤點iPhone 15 Ultra可能會有的六大亮點。

iPhone 14衛星求救功能將登場　蘋果：美、加本月底搶先推出

iPhone 14衛星求救功能將登場　蘋果：美、加本月底搶先推出

16款iPhone殘值縮水　蘋果最新舊換新價格出爐

16款iPhone殘值縮水　蘋果最新舊換新價格出爐

南投環保局1111光混節辦音樂會

南投環保局1111光混節辦音樂會

iPhone摺疊機長這樣！廠商拆解原廠零件做一支

iPhone摺疊機長這樣！廠商拆解原廠零件做一支

關鍵字：

二戰iPhone時空旅人

讀者迴響

熱門新聞

交往注定分手「3對互虐星座CP」出爐！

2歲兒忘車上　父9小時後才發現陳屍後座

老闆道歉　唐寶寶媽媽臉書11字喊話

房間看到「磁磚、圓形鐵片」不要租！

主持一哥腹痛叫救護車緊急開刀…竟爆盲腸癌！2度手術暴瘦

西濱火燒車3死！家族24天失5至親　肇事駕駛下場曝

山貓颱風生成！今午後變天　大雨熱區出爐

羅志祥開唱「原來這種人還能活躍」被酸爆！

教官拉長髮女學生「長椅野戰」

《航站情緣》電影原型逝世戴高樂機場！

帶「女鵝」汐止騎到池上包成愛玉子

影／12秒看陳紫渝多夯！狂撩粉絲：我只有你們

完工17年不租也不賣　高雄廢棄大樓「樓主」背景狂

童頭長角！細菌害腦膜穿出腦殼亡

木村拓哉50歲了！2愛女同框帥爸…躺沙發醜照也PO

更多

最夯影音

更多
催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係

催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係
鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面