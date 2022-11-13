穿越證據？孫翻二戰照片見「祖父拿著iPhone」傻了：他是時空旅人

記者葉睿涵／編譯

國外一名網友在一張二戰時期的老照片中，赫然發現照片中的祖父手上拿著一部智慧型手機，因此他相信祖父可能是一名時空旅人，並興奮地將照片放上TikTok與網友分享。

據《每日星報》報導，這位自稱為「電影製作人吉米」的網友在TikTok發布了一張照片，聲稱他在二戰時期的照片見到祖父手中拿著一個黑色的方型物體，物體光滑的表面似乎還會反光，乍看就像是一台iPhone。

▲吉米在二戰時期的舊照片裡發現祖父手中居然拿著一台iPhone，因此懷疑他的爺爺是一名時空旅人。（圖／翻攝自TikTok）

在仔細推敲下，吉米猜測祖父其實是位時空旅人，還開玩笑地說道，「我的喬治爺爺該不會是『美國隊長』吧？」吉米的影片曝光後，瞬間吸引了逾萬人點讚。

有網友留言贊同他的觀點並表示，「我們今天使用的科技其實數千年前早已存在了。」但也有網友駁斥吉米指出，「那看起來更像是軍用剃鬚鏡」、「那其實是一面鏡子，是用來傳送摩斯密碼的」。