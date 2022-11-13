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俄軍嫂團衝了！「挺孕肚追到前線」絕地救夫

▲一群俄羅斯士兵的妻子衝到前線與長官對峙，要求軍方把丈夫還給她們。

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯此前傳出有一群士兵的妻子，因為受不了丈夫被派到前線8個月杳無音訊，甚至被指揮官丟包在烏克蘭，憤而來到邊界，要求高官「把丈夫還回來」。然而，她們的聲音並未被俄方理會，因此這些軍嫂現在徒步來到了盧甘斯克（Luhansk）戰區，勢要將丈夫們帶回家。

據《每日郵報》報導，俄羅斯約有70名軍人的妻子，最近從邊境別爾哥羅德（Belgorod）徒步前往被俄軍佔領的盧甘斯克地區，試圖潛入戰場，從前線將她們被長官拋棄的丈夫帶回家。

這些軍嫂日前曾在別爾哥羅德向俄羅斯高官施壓，要求政府將她們下落不明的丈夫平安接回俄國，不過她們的請求卻被俄方無情拒絕，於是這群勇猛的女人決定自己衝到前線「捨命救夫」。

▲▼俄羅斯衝到前線營救丈夫的軍嫂團。（圖／翻攝自Telegram）

▲俄羅斯衝到前線營救丈夫的軍嫂團。（圖／翻攝自Telegram）

一位名叫安娜（Anna）的妻子表示，她丈夫所在的部隊有很多傷員，他們被俄軍丟包後，只能抬著傷員躲進森林裡，或是藏在戰友的屍體下方，以免被烏方捕獲，「我這一次一定要將我老公帶回家，我們已經送走他們一次了，我不會就這樣離開」。

另一名妻子戈爾巴登可（Svetlana Gorbatenko）雖然身懷六甲，卻也堅持要到前線尋夫，「這裡的天氣很糟，但我們不會放棄」。報導稱，目前加入軍嫂團的女人已越來越多，「我們要看看還有多少男人能回來」。

此前，俄羅斯軍事記者斯拉德科夫（Alexander Sladkov）公開了一名俄羅斯士兵的匿名信，曝光俄軍指揮官在戰爭行動中為了戰功，毫無計劃地將俄軍精銳派到前線當炮灰，導致部隊4天就折損了300兵力和逾半軍備。

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