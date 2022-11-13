2歲女兒被忘車上！　父9小時後托兒所接人才發現「陳屍後座」

▲日本2歲女童被父親忘在後座9小時後身亡。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

日本一名父親12日上午開車載著3名女兒前往托兒所，結果到了下午5點半回到托兒所時，老師才跟父親說，2歲的二女兒今天並沒有來上學，回到車內一看才發現，被他忘在車上的女兒，早已倒臥在後座身亡。

根據NHK報導，大阪府岸和田市一名33歲的父親，在12日上午開車帶三名分別為4歲、2歲和1歲的女兒到托兒所。父親先將大女兒和小女兒送到學校後，原本應該要將二女兒渕上惺愛送往尾生町市立托兒所，沒想到他卻忘了，直接將車開回家。

到了下午5點半左右，父親又開著車前往托兒所準備接女兒，沒想到老師卻說，渕上惺愛整天都沒有來上課，父親疑惑之下跑回車上，才發現女兒倒臥在車子後座，緊急送醫搶救1小時後仍宣告不治。

面對警方調查，父親表示，他一直以為孩子已經送到托兒所了，車子的窗戶也都是關著的。警方指出，大阪府12日氣溫達到20度，懷疑孩子應是在車內困了近9小時候中暑脫水身亡。

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