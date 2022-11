拜習會在即　美退役上將：台灣議題最重要

▲拜登14日將與中國國家主席習近平進行雙邊會談。(組圖/路透)



文/中央社記者林宏翰洛杉磯12日專電

拜習會14日登場,前美國陸軍副參謀長、退役上將基恩(Jack Keane)在電視評論說,台灣絕對是最重要議題,總統拜登必須表明立場,沒有模糊空間。

基恩是美國智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War)董事長、福斯新聞(Fox News)軍事評論員,11日在新聞節目與主播瑪莎麥卡勒姆(Martha MacCallum)對談,評論拜習會。

美國總統拜登(Joe Biden)藉20國集團(G20)領袖峰會在印尼峇里島舉行的機會,14日將與中國國家主席習近平雙邊會談。拜登上任20個月來,曾與習近平5次通話,這是兩人首度面對面會談。

主播麥卡勒姆問,這次拜習會最重要的議題是什麼?基恩回答:「非常清楚,就是台灣。」

基恩分析,習近平在中國共產黨第20次全國代表大會後已鞏固權力,成為毛澤東以來握有最大權力的中國領袖,「我們相信這意味著,對內將有更多的高壓統治、對外更多的侵略」,而且習近平一直威脅要用武力拿下台灣。

基恩認為,拜登必須向習近平表明立場,「你必須當著他的面,沒有任何模糊空間地講清楚」。

他認為拜登要向習近平表明:「如果你用武力謀取台灣,你就是在逼我做我寧可不要做的事:用軍事力量保衛台灣。兩個超級大國一旦開戰,全球經濟將會崩盤,而這只是一個開端,你們的行為會傷害全世界,不僅僅是台灣。」

基恩認為,美國應該給予台灣更多的軍事嚇阻力量。他說:「我會告訴習近平,你這10年來對台灣的恐嚇與脅迫,我們都看得很清楚,飛機與船隻侵犯台灣的海空領域,我們美國與友邦正在協助台灣升級、加強訓練,這都是因為你們的所作所為。」

基恩說:「沒錯,美國正與盟友聯合起來,壓制中國、讓中國感到挫敗,但這全都是因為中國的侵略行為,包括在南海的所作所為、騷擾美國的盟友。你們的作法導致了美國的行動。」

