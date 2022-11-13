海灘野餐一半「樹倒殺人」！母子慘遭砸中　17月大男嬰死亡

▲ 一對母子遭倒塌的樹木砸中，男嬰不幸死亡。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬來西亞發生一起悲劇，馬六甲一家人到海邊遊玩，開心野餐時一棵樹竟突然倒塌，當場砸中僅17個月大的男嬰和他的母親，二人雙雙送醫治療，但男嬰經過搶救仍不幸身亡。

根據《星洲網》及《馬來西亞前鋒報》報導，這起事件發生於馬六甲知名的度假勝地公主海灘（Pantai Puteri），許多民眾會前往露營或闔家野餐，也吸引許多外國遊客，12日傍晚約6時30分卻有一棵樹突然倒塌，砸中一個前來野餐的家庭。

當地議員卡迪（Tuminah Kadi）證實，當時這名母親抱著男嬰坐在沙灘上，丈夫和另外二個孩子則在水中嬉戲，這時一顆木麻黃樹突然倒下，樹枝砸傷這名母親，也導致她和男嬰被壓進沙堆。

附近民眾見狀趕緊上前幫忙，終於成功移開樹枝，將這對母子救出，但母親後腦勺受傷流血，男嬰則出現呼吸問題，緊急送醫治療。男嬰與死神搏鬥6小時後，隔天凌晨宣告不治。

Malaysia Gazette報導，卡迪說明，這起悲劇後當局發現，事發地點附近約300棵樹中，約有15棵樹齡超過23年的樹木樹幹傾斜，可能對遊客造成危險，將在16日以前分階段進行修剪，期間將暫時關閉部分地點，不開放野餐或露營活動，避免悲劇重演。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》