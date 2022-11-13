工人中3.2億大翻身　IG炫富「爽買法拉利」登報徵友：我想談戀愛

▲德國鋼鐵工人中樂透後隨即辭職買跑車，登上新聞版面時只在乎徵友，要求媒體必須註明「我仍單身」。（圖／翻攝自IG／chicoferrari488，下同）

記者張寧倢／編譯

德國41歲鋼鐵廠工人伊爾迪利姆（Kursat Yildirim）9月買彩券中了1千萬歐元（約新台幣3億2200萬元）的超級大獎後立刻辭職，豪氣買下法拉利和保時捷兩輛跑車和幾只名錶，登報時還要求揭露自己仍是單身的消息，「我只想談戀愛。我正在找一個喜歡四處旅遊並準備好與我共組家庭的女性。」

▲德國工人中大獎，灑錢買了至少2輛跑車。

根據英國《鏡報》報導，來自德國多特蒙德市（Dortmund）的伊爾迪利姆9月24日中了千萬歐元的彩券大獎後就立刻辭去鋼鐵廠的工作，開始一連串的瘋狂揮霍，買下價值39.2萬英鎊（約新台幣1440萬元）的法拉利448 Pista與約21.8萬英鎊（約新台幣800萬元）的保時捷911 Turbo S2 Cabriolet跑車。

伊爾迪利姆又買了幾只名錶，與當地一家他最喜歡的酒吧，還在個人IG上傳開賓士車兜風、登上德媒報導等貼文，帳號迄今吸引14萬粉絲追蹤。41歲的他是土耳其移民第二代，12歲才來到德國，雖然努力工作後中了樂透，但他接受德國《圖片報》採訪時卻說自己想要的是再多錢也買不到的愛妻，他還要求記者必須在報導中清楚寫道「我目前仍單身」。

▲伊爾迪利姆IG帳號已有14萬人追蹤，PO文內容都與他的大手筆消費有關，帳號還取名為chicoferrari488。

伊爾迪利姆強調，戀愛對象是金髮或黑髮他並不在意，「我只是想談戀愛。」他開出的徵友條件是，一個喜歡四處旅行，準備好與他共組家庭，無論發生任何事都能讓他感到信任的女人。《圖片報》為他開設了一個電子郵件信箱，供有意願的女性與伊爾迪利姆聯繫。

▲伊爾迪利姆PO出自己登上報紙版面的照片，以及開名車兜風的影片。

伊爾迪利姆確信，突然從天而降的財富不會對他產生任何負面影響，「我能照顧好我自己，我也做好了預防措施，把錢放在安全之處。」據報導，他過去有酗酒、暴力犯罪和欠債的人生歷史，「我一直是家裡的不合群者。」不過他在中獎後立刻把部分獎金轉帳給父母和兄弟。他談到過去幾周的生活時表示，「突然之間，所有人都成了你的朋友。久沒聯繫的人馬上打電話來討錢。」

中大獎後，伊爾迪利姆仍會固定買彩券，因為這已經是他維持長達15年的習慣了。有記者問他是否後悔把中樂透的事在網路上大肆宣張，他回答說，「大家都應該要知道（我中獎），有90%的人都忌妒我，認為我不配得到這些，但我不在乎。相信我，我永遠不會忘本，我是工人階級，永遠不會成為一個傲慢的人。」

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