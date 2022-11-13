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他搭飛機後近乎失聰！　5年後才知「耳塞掉進耳道」

▲▼老人,耳朵。（圖／CFP）

▲男子近乎失聰多年，才發現原來是耳塞搞的鬼。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

英國一名皇家海軍退伍軍人5年前突然發現自己聽力嚴重下降，他原以為是因為自己長期在環境嘈雜的航空業工作以及年輕時踢球造成的舊傷導致，然而直到他日前買了一個家用的耳道內視鏡，才在自己的耳道內發現一個白色的小耳塞。他前往醫院取出這個「塵封已久」的耳塞後，才赫然發現，自己竟能清楚聽到外界的聲音。

根據《每日郵報》報導，這名退伍海軍威廉斯（Wallace Lee）5年前前往澳洲探親時，因為覺得飛機上的噪音太吵，於是便買了一個耳塞。沒想到他卻沒發現，自己取下耳塞後，有一小部分的零件不小心掉進耳朵裡。那次旅行之後，威廉斯與妻子都發現他的聽力明顯下降。

威廉斯也曾經懷疑是否是有東西卡在耳道內，才會導致聽力突然下降，於是他多次試圖清理耳朵，然而都沒有成功，也沒有發現裡面有什麼東西。後來他說服自己，聽力下降可能是因為長期在環境嘈雜的航空業工作，又或者是自己年輕時踢橄欖球時不慎受傷留下的後遺症。

直到日前他心血來潮，買了一組家用的內視鏡套組，隨後他便將內視鏡放進耳道內觀察，沒想到竟然看到一個可疑的白色物品。他隨後預約耳鼻喉科的醫師，而醫師也試圖用工具幫他吸出異物。不過由於耳塞卡在耳道內太久，周遭黏滿了硬掉的耳屎，因此根本動彈不得。

醫師最後拿出細小的鑷子，並將另一根管子插入耳道，用力扯出，才終於將卡在耳朵裡5年的耳塞取出。威廉斯表示，自己馬上就能聽清楚周遭環境的聲音。

對此，醫師則建議，雖然家用內視鏡不會造成太大影響，但最好還是不要在沒有專業醫療幫助的情況下，嘗試自己清理異物，不然可能會導致更嚴重的感染。

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