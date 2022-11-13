俄軍落跑還忙掠奪燒城！赫爾松1.5萬幅名畫被偷　「馬桶也不放過」

▲烏克蘭軍隊重新進入赫爾松地區，獲得當地民眾的熱情歡迎，街道上也處處可見飄動著的烏克蘭國旗，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯國防部9日宣布撤離赫爾松地區，而烏克蘭軍隊也在12日重返市中心，並解放了赫爾松60多個城鎮與村莊。然而，烏克蘭在收復失地後發現，俄軍在撤出赫爾松前，摧毀了當地多個關鍵基礎設施，博物館與圖書館價值連城的館藏被偷，甚至連民宅內的馬桶、家用電器等民生用品也不放過。

據《烏克蘭真理報》報導，烏克蘭總統澤倫斯基12日表示，烏克蘭國防軍已重奪赫爾松超過60個定居點，而警方也已展開除雷行動，並掃除了近2000枚地雷、絆索和未爆彈。澤倫斯基也指出，俄軍在撤離赫爾松前，摧毀了當地多個關鍵基礎設施，其中包括通訊、供水、暖氣與電力系統。

此外，俄軍也偷走了赫爾松岡察爾圖書館（Honchar）的藏書，其中多數是革命前在赫爾松出版的刊物，它們價值連城，是當地歷史學家與研究人員的重要訊息來源。收藏17至20世紀藝術作品的Oleksii Shovkunenko藝術博物館也遭俄軍嚴重掠奪，館方估計有超過1.5萬件藏品被偷。

更令人驚訝的是，博物館附近民宅也傳出有俄軍搶劫的事件，而他們奪走的物品則是馬桶、電器等民生物品。烏克蘭特種部隊情報指出，俄軍派出了4輛卡車將掠奪而來的財物載走，而這列車隊目前已抵達烏克蘭被佔領的地區辛佛羅波爾（Simferopol）。