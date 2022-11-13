美期中選舉後可能立法「封殺TikTok」　共和黨人抨擊威脅國安

▲海外版抖音TikTok被美國共和黨籍議員質疑威脅國安，將立法封殺。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國期中選舉兩黨拉鋸，CNN等美媒最新開票進度顯示，民主黨將可保住參議院控制權，但共和黨仍有可能贏下眾議院。近日，立場抗中友台的共和黨籍議員們就投書媒體透露，共和黨人正準備在選後於國會提出立法，禁止TikTok等被視為與中國共產黨有關的社交媒體公司。

立場友台的共和黨籍參議員當選人盧比歐（Marco Rubio）和同黨的眾議員當選人蓋拉格（Mike Gallagher）10日於《華盛頓郵報》撰文批評，在美國最受歡迎的社群軟體之一的TikTok，是一款受到中共當局影響甚至被控制的應用程式，不應該像拜登總統一樣鼓勵它在美國被使用，「我們必須在為時已晚之前，禁止這個潛在的間諜軟體」。

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文中指出，TikTok母公司北京字節跳動雖然不是國有企業，但在中國並沒有任何一家公司是完全的民營企業，因為根據中國2017年頒布的《國家情報法》，所有公民與企業都必須協助政府情報工作，其中也包含共享數據，另外，字節跳動過去也曾被揭露有23名部門主管有在中共新聞宣傳機構工作的經歷，其中15人是同時兩頭受雇。

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文章指出隱憂，TikTok在全球擁有逾10億用戶，美國將近3分之2的青少年都在使用，《富比士》雜誌近日報導還稱字節跳動計畫使用TikTok來掌握美國公民位置，搜集資訊目的與投放廣告無關，但詳情並未披露，再加上有TikTok用戶上傳與新疆勞動待遇、天安門事件等中國政治敏感的內容後，影片遭到屏蔽，敏感詞彙也從文字變成星號（*）。

盧比歐與蓋拉格於文末再次強調，TikTok是對美國國安的重大威脅，「這就是為什麼我們正在提出立法，禁止TikTok和其他實際上由中國共產黨控制的社交媒體公司在美國運營。國會需要對TikTok的威脅採取行動，否則就太晚了。」

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