《航站情緣》電影原型逝世戴高樂機場！　遺失證件在機場滯留18年

記者王佩翊／編譯

電影《航站情緣》（The Terminal）改編自真人故事，而電影的原型納瑟利（Mehran Karimi Nasseri）則被證實，12日已在法國巴黎戴高樂機場因心臟病發，搶救無效身亡，享壽76歲。

根據《衛報》報導，納瑟利被認為是1945年出生於伊朗馬斯吉德蘇萊曼（也有一說是出生於1942年），他1977年因參加示威抗議，遭伊朗政府驅逐出境，成為政治難民。在向數個國家申請政治庇護後，他最終在比利時獲得由聯合國難民署簽發的難民簽證，並在數個歐洲國家來回居住。

▲《航站情緣》原型納瑟利病逝戴高樂機場。（圖／達志影像／美聯社）

他1988年要從戴高樂機場轉機飛往倫敦時，遺失個人行李，包含所有能夠證明其身分的證件，導致他被遣返回戴高樂機場。他最初曾被法國警方逮捕訊問，然而因為他入境機場的行為是合法的，因此無法遣送至其他國家，只能將其釋放。

儘管如此，納瑟利因為沒有其他證件，無法入境法國，此後便在戴高樂機場的第一航廈居住超過18年。納瑟利平時在椅子上睡覺，並在機場廁所盥洗，在機場餐廳吃飯。住在機場內的納瑟利儼然成為一個「觀光景點」，甚至開始接受旅客的資助。

納瑟利2006年7月因健康問題離開戴高樂機場並送院治療，2007年1月，他接受法國紅十字會的安排，到機場過境旅館居住，並在2008年起住進巴黎的庇護所。

機場人員說，納瑟利近幾周又返回戴高樂機場居住，然而12日當天他在2樓航站突然心臟病發，警方與救護人員雖然即刻對他進行急救，但仍因搶救無效死亡。

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