不沾鍋塗層受損恐致癌　研究：1道小刮痕可釋出230萬塑膠微粒

▲用不沾鍋炒菜有風險，一小道刮痕就可能釋放出230萬個塑膠微粒。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者張寧倢／編譯

澳洲科學家近日發現，廚具中常見的不沾鍋可能隱藏健康危機。發表於《整體環境科學》（Science of the Total Environment）的研究顯示，不沾鍋上的1道小刮痕可能釋放出多達9100個塑膠顆粒，而體積更小的塑膠微粒或奈米塑膠更可能達到230萬個。而不沾鍋塗層中的化學物質可能與免疫系統抑制、癌症風險有關。

根據澳洲科學網站「ScienceAlert」報導，澳洲福林德斯大學（Flinders University）研究人員利用拉曼成像技術，以光子散射水準測量鐵氟龍塗層不沾鍋上的微粒，結果發現只要出現1道5公分的刮痕就可能釋出9100個塑膠顆粒，破損的鐵氟龍塗層則在模擬烹煮的30秒過程中，釋放出多達230萬個直徑小於5毫米的微塑膠（microplastics，通稱塑膠微粒）和奈米塑膠（nanoplastics）。

更令人擔憂的是，俗稱鐵氟龍的塗層材料為聚四氟乙烯（PTFE），是屬於「全氟/多氟烷基物質」（PFAS）的一種，因為性質穩定且難以自然分解，所以又被稱作「永久化學物質」。過去有研究認為，PFAS與免疫系統抑制、癌症、內分泌、生殖發育等健康問題有關，接觸過PFAS毒素者患病風險可能增加4.5倍。美國CDC表示，從盥洗用品到烹飪廚具，PFAS幾乎無所不在。

參與研究的澳洲福林德斯大學機械材料工程師Youhong Tang表示，這項研究揭示一個強烈警告，「我們必須謹慎選擇和使用烹飪用具，以避免食物遭到汙染。」

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