妹子愛美「進廠維修」　出來下巴腫成火雲邪神

記者張靖榕／綜合報導

外國一名女子想靠溶脂瘦下巴，結果接受完注射療程後下巴竟然腫得像牛蛙一般，側看彷彿看到電影《功夫》裡的火雲邪神。

▲瓦黎安蒂斯打完溶脂針下巴超腫。（圖／翻攝TikTok）

TikTok用戶瓦黎安蒂斯（Deniz Valiantis）日前上傳一段影片，她自拍醫美醫師將溶脂針注射進她下巴的畫面，接下來3天她的下巴沒有變瘦變小，反而腫得像青蛙鼓起的鳴囊。





▲瓦黎安蒂斯看到畫面裡的自己，忍不住笑了出來。（圖／翻攝TikTok）

瓦黎安蒂斯紀錄注射後日記，看著畫面中的自己也認不住笑出聲來，但臉很僵。她說凸腫的情況會維持大約3天才消退，但並沒有公開消退後的瘦下巴畫面。

網友紛紛表示，「我要看Part 2，你要給我們看結果啦」、「天啊拜託告訴我這是值得的」。也有很多做過類似手術的網友分享自身經驗，「我花了4個月才消腫、重新恢復知覺，完全不享受」、「我的腫得超大，搞得很像腮腺炎，而且皮膚沒有變回緊緻，過了一年了感覺還是不對勁。不會再有下一次！」