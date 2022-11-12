加密貨幣平台FTX破產　傳至少10億美元資金消失

▲根據知情人士說法，已經聲請破產的加密貨幣平台FTX，至少有10億美元的客戶資金憑空消失。（圖／路透）

文／中央社

路透社引述2名知情人士說法報導，已經聲請破產的加密貨幣平台FTX，至少有10億美元的客戶資金憑空消失。

知情人士表示，FTX創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）暗自把FTX的100億美元客戶資金轉移到自己的交易公司「阿拉美達研究」（Alameda Research），而其中有一大部分就此消失。

其中一名消息人士稱，消失的金額大約有17億美元。另一人則說，這個缺口大約介於10億至20億美元。

儘管FTX將客戶資金轉移到阿拉美達研究，已為外界所知，但這是第一次被揭露當中有資金消失。

根據這2名消息人士的說法，班克曼-佛里特6日將FTX的資金紀錄分享給公司其他高層主管時，曝光了這個資金缺口。他們表示，這些紀錄提供了FTX最新資金情況。

這兩人直到本週都擔任FTX的高階職位。他們表示自己聽取了高層主管對公司財務所做的簡報。

世界最大的加密資產交易所幣安（Binance）本週稍早同意併購FTX後又取消，FTX便在11日聲請破產。

班克曼-佛里特在傳給路透社的簡訊中說，對於據稱被轉移的100億美元資金，他「不同意相關描述」。

他表示：「我們沒有祕密轉帳。我們的內部標籤搞混了，然後資料被誤讀。」此外他沒有提供進一步說明。至於資金消失的問題，他則只用3個問號回應。

FTX和阿拉美達研究皆尚未回覆置評請求。

班克曼-佛里特11日在推特（Twitter）發文說，他正在「拼湊」FTX究竟發生了什麼事，「對於事情發展成本週稍早那種情況，我感到很驚訝。我很快會發表更完整的貼文，再詳細一一解釋」。

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