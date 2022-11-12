狂徒連2晚破門行竊！脫上衣猛撬女屋主房門　她嚇瘋躲陽台求救

▲女子向當地議員描述事發經過，並已向警方報案。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名女子家裡連續2晚遭同一人破門行竊，而且歹徒的行為十分猖狂，即使知道女子人在家中，仍脫去上衣、猛撬對方的房門，所幸女子及時跑到陽台大聲求救，才將歹徒嚇跑。

據《星洲日報》報導，這起案件發生於10日凌晨3點，當時女子正與母親2人待在沙巴哥布剎（Kobusak）一座3層樓高的住宅內，沒想到歹徒竟大膽闖入屋內，偷走了她家裡和汽車的鑰匙，打算開始作案。

聽到樓下有奇怪聲響的女子趕緊下樓查看，沒想到竟在樓梯間與歹徒正面碰上，嚇得她立刻跑回臥室將房門反鎖。豈料，這名歹徒與女子打過照面後居然毫不害怕，反而還跟上樓，試圖撬開女子的房門。

嚇壞了的女子趕快跑到陽台大聲呼救，這也驚醒了女子正在3樓睡覺的母親，2人同時大喊救命，才終於將歹徒嚇跑。女子表示，她並不清楚歹徒入屋行竊還跟蹤她到樓上的意圖是什麼，但歹徒離去後，她在臥室外看到對方留下了一件上衣，可見歹徒在猛撬她的房門時已脫去上衣。

女子也透露，這已不是這名歹徒第一次試圖犯案，因為她的家人曾在案發前一晚發現，這名歹徒嘗試從側窗翻入她們的房子，只是當時對方被家人喝止後便已離去，沒想到歹徒居然猖狂到在隔天凌晨再次犯案。