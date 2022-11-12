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日韓高峰會時隔3年首登場！　岸田文雄13日柬埔寨會尹錫悅

▲▼日本首相岸田文雄,南韓總統尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅參加東協峰會。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅預計13日在柬埔寨舉行日韓高峰會，而儘管兩人9月在紐約曾經短暫地私下會面，但距離上一次日韓領袖的正式峰會已是3年前。兩人此行前往柬埔寨金邊的主要目的則是為了出席東南亞國家協會（ASEAN）的年度高峰會。

根據《日本放送協會》報導，岸田文雄為進行一連串的東南亞出訪行程，原定11日啟程，然而卻遇到法務大臣葉梨康弘失言風波，行程受到延誤，直到12日才正式出發，也因此取消了與寮國、越南以及汶萊等國分別舉行的高峰會。

▲▼日本首相岸田文雄。（圖／首相官邸）

▲岸田文雄12日凌晨才緊急出發前往柬埔寨金邊。（圖／首相官邸）

岸田文雄13日除了會與美國總統拜登、南韓總統尹錫悅舉行日美韓三方高峰會談外，也會與尹錫悅單獨進行日韓高峰會。而這也是自2019年12月以來，日韓領袖時隔3年首度進行正式會談。兩人此次將會針對二戰徵用工、北韓核武以及日人遭北韓綁架等議題進行意見交換。根據南韓當局表示，兩人的領袖會議預計將會舉行30分鐘。

岸田文雄與尹錫悅除了參加12日、13日的東協高峰會外，也將在會後啟程前往印尼峇里島，出席15日、16日的G20峰會。而尹錫悅在G20峰會結束後預計直接返國，岸田文雄則會繼續前往泰國曼谷，參加18日、19日的亞太經濟合作會議（APEC）。

▲▼南韓總統尹錫悅與其妻子金建希11日抵達柬埔寨首都金邊。（圖／達志影像）

▲南韓總統尹錫悅與其妻子金建希11日抵達柬埔寨。（圖／達志影像）

另一方面，日本前法務大臣葉梨康弘失言稱，「法務大臣每天的工作就是早上替執行死刑蓋章，是個沒錢也拉不到選票的官職。」相關言論一出，隨即引發爭議，然而他第一時間卻拒絕收回言論，更指責媒體斷章取義。儘管他最終選擇道歉並收回言論，但仍無法滅火，並且遭到撤換。

岸田文雄隨即指派齊藤健接任法務大臣一職，但也因為處理相關手續，導致行程受到延誤，最終在12日凌晨1時才出發前往柬埔寨。

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