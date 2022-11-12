媽媽帶9歲女兒「縫雙眼皮」忍痛也要變漂亮！　背後故事超心酸

記者吳美依／綜合報導

日本媽媽Rucchi帶著9歲女兒縫雙眼皮，並且宣稱這樣看起來更漂亮，招致網友抨擊。她受訪時透露，自己就因為天生單眼皮，度過悲慘痛苦的童年，18歲整形後，簡直恨不得早點這麼做。Rucci不希望女兒也對外表焦慮、在缺乏安全感的環境成長，才會帶著年幼孩子挨刀。

女兒Micchi年紀小小，卻很想要整形，因為她覺得自己眼睛太小，總像在瞪人，「在我看來，如果妳能忍受整形手術的痛苦，就能成為一個漂亮的人。」但小女孩手術困難重重，原本只需要20分鐘，最後卻耗費2小時，而且麻藥一度無法發揮作用。

▲媽媽對比女兒整形前後的照片。（圖／翻攝自YouTube／元祖整形ママ）



媽媽Rucchi表示，雙眼皮是「美麗的標準」，因此整形手術是必要的，「我的媽媽和妹妹眼睛都很大，但我卻是單眼皮。每個人都喜歡我妹妹，遠勝於我。大家都認為妹妹比我可愛多了，一位住在附近的女人只說我妹可愛、只給我妹糖果，我卻從未獲得類似獎賞。女孩們需要雙眼皮，我從沒看過漂亮的女孩是單眼皮。」



Rucci坦言，她從未想過成為最漂亮的人，但童年經驗實在太糟糕了。她如今已是5個孩子的媽媽，不希望2個女兒不滿意長相，尤其對單眼皮懷抱負面情結，「我希望這個手術能對她產生正面影響。」

▲母女也會一起化妝。（圖／翻攝自YouTube／元祖整形ママ）



在日本，只要父母同意，未成年人就能合法整形，該國整形手術數量高居全球第4。但東京美容外科醫師麻生泰指出，一些監護人會濫用法律，把自己的審美標準強加在孩子身上，因此他對待未成年患者總是格外謹慎，「我會和孩子及家長分別面談，判斷孩子是否真的想要整形。」

兒童心理學教授鈴木智宏（Tomohiro Suzuki）指出，人們確實能夠透過整形，獲得正面心理影響，例如加強自信心。但未成年人身心仍在發展，個人理想形象可能還很模糊，若長大後悔還需多次動刀，才能達成心目中的「完美樣貌」，甚至反而陷入惡性循環，無法停止整形。