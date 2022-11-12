牙齒綁一條瘦身線！她「7周狂瘦14kg」變紙片女　網友看完卻狂罵

記者葉睿涵／編譯

南非女子麻佐希維（Aviwe Mazosiwe）致力於快速減肥，以利進行縮胸手術，但體重卻一直降不下來，於是她劍走偏鋒，要求牙醫在她的牙齒安裝「瘦身線」，讓她無法張開下顎，減少飲食來達成減肥效果。

據《太陽報》報導，麻佐希維此前曾通過「間歇性禁食法」成功減掉12公斤，可惜減肥計畫很快就來到平台期，於是她決定採取更極端的手法，讓自己再瘦一點。今年6月，麻佐希維在牙齒上安裝了「瘦身線」。

▲麻佐希維為了讓體重下降，嘗試了激進的「瘦身線」減肥法。（圖／翻攝自TikTok）

這是一種將矯正線綁在佩戴者牙齒上，以保持下顎緊閉的激進減重方法。麻佐希維在佩戴「瘦身線」的7周裡，只能仰賴冰沙、湯和優格等流質食物來維持生命，但她最後成功減掉了14.3公斤。

由於這種減肥方式極具爭議，因此麻佐希維在網上分享經驗時，引來了大批網友批評，「我一開始面對負評浪潮時，還想過乾脆就不要和大家分享了，但我最後還是決定繼續嘗試，現在大家看到我的成績，都開始給出了好評」。

不過麻佐希維也強調，「瘦身線」並不適合所有人，「你必須先準備好自己，並且在精神狀態良好的時候才這麼做。如果你有情緒性進食問題的話我就不建議你使用瘦身線。」