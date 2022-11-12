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俄羅斯硬要出席G20！各國領袖拒同框　破例取消大合照環節

▲G20峰會揭幕前各國領袖大合照，習近平(背對者)主動上前跟川普握手。（圖／達志影像／美聯社）

▲G20峰會每年開幕時，各國領袖都會進行大合照。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

G20峰會15日將在印尼峇里島正式登場，但是出兵攻打烏克蘭的俄羅斯仍受邀參加，引發不滿。雖然俄國總統普丁已表示，不會親自出席會議，但多國領袖已表態拒絕與俄國代表同框，因此大會只能破例取消開幕的大合照環節。

根據《衛報》報導，各國領導人在G20峰會開幕時一起拍攝大合照是歷來傳統，世界領袖們也會趁著這個時間相互寒暄、打招呼。然而15日將在印尼峇里島舉辦的G20峰會，則確定取消此環節。

▲▼各國領袖10月30、31日在羅馬參加G20高峰會。（圖／達志影像／美聯社）

▲由於各國領袖不願與俄國代表合影，因此將取消大合照環節。（圖／達志影像／美聯社）

報導稱，儘管普丁已經表態，不會親自出席，並指派外交部長拉夫羅夫（Sergai Lavrov）代為參加G20峰會，但其他國家領袖仍然不願意與俄羅斯沾上邊或是與俄國代表合照，因此G20只能取消該環節。

事實上，如果普丁真的親自出席，各國領導人也可能選擇拒絕參加峰會。早在4月的G20財長會議時，多個西方國家的財務部長就在俄國代表發言時集體離席，以譴責俄國軍事入侵烏克蘭。

烏克蘭總統澤倫斯基則已經受邀以遠端視訊方式在G20峰會發表談話。先前普丁還未表態是否出席時，澤倫斯基曾直言，若普丁在場，自己將不會參加G20峰會。

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