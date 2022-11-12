女模露溝擺拍！路邊猴子扯衣「雪乳快要掉出來」　激烈晃動片曝光

記者吳美依／綜合報導

28歲秘魯女模寶拉（Paula Manzanal）前往峇里島度假，原本想和路邊長尾獼猴合照，身上那件低胸小可愛卻被獼猴用力拉扯，險些露點。她嚇得趕緊把衣服拉住，未料還被猴子呼巴掌，忍不住露出難以置信的苦笑。

▲寶拉被猴子扯衣服，差點走光。（圖／翻攝TikTok@paulamanzz）



寶拉是2014年秘魯小姐，她把這段影片分享至TikTok，並開玩笑寫道，「我只是不想要牠碰我！」粉絲也紛紛留言，「牠肯定知道自己在幹嘛」、「牠沒咬你就該謝天謝地」。也有人解釋，獼猴可能只是嚇到了，「牠們害怕時就會做出這種反應，我希望妳沒事」、「我想牠的小指甲卡住了，以為他們想把牠綁起來」。

▲寶拉2014年贏得秘魯小姐。（圖／翻攝TikTok、Instagram@paulamanzz）



事發地點位於峇里島的烏布猴林（Ubud Monkey Forest），那裡目前約有6、700隻獼猴棲息。長尾獼猴被當地人視為神聖動物，平常喜歡在高大的肉豆蔻樹上擺盪，或在知名廟宇Pura Bukit Sari屋頂跳來跳去。牠們經常和遊客互動，拉扯衣服，坐在人類肩膀或腿上吃花生，甚至偷走水瓶或太陽眼鏡。但野生動物都有野性，在爭奪食物等情況下，仍可能發生抓咬或吵架，尤其是帶著寶寶的母猴。