民主黨搶下亞利桑那州！參議員凱利連任　再拿1席就有參院控制權

▲美國民主黨亞利桑納州參議員凱利贏得連任 。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國期中選舉持續開票中，關鍵搖擺州亞利桑納州參議院選舉結果11日揭曉，民主黨候選人凱利（Mark Kelly）成功競選連任，擊敗共和黨對手、前總統川普力挺的風險投資家馬斯特斯（Blake Masters）。民主黨只要再拿下一席，就能保住參院控制權。

依據CNN、美聯社數據顯示，在參議院總數100席中，目前民主黨掌握49席、共和黨擁49席持平。民主黨因有副總統賀錦麗作為參議院議長而掌握最終決定的關鍵一票，只要再拿下內華達州或是下個月的喬治亞州決選，就能維持參院掌控權。如今共和黨人必須贏得這兩場選戰，才能取得多數席位。

在內華達州，目前由共和黨籍的前內華達州總檢察長賴克紹（Adam Laxalt）領先，而爭取連任的民主黨籍參議員瑪斯托（Catherine Cortez Masto）緊追在後。當地仍在持續進行開票，瑪斯托陣營表示，由於剩餘未計票的選票主要來自於該州城市核心區，有機會超越對手。

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