梨泰院案究責　龍山區廳疑涉「官商勾結」！長期漠視飯店違建釀災

▲龍山區廳廳長朴希英（左2）梨泰院慘案當天行蹤不明，且先前曾涉官商勾結。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾梨泰院爆發踩踏慘劇，導致157人死亡。其中，首爾龍山警察署情報股長（係長）鄭某涉嫌教唆其他職員潛入情報官的業務電腦，刪除萬聖節期間公安報告，被依湮滅證據、濫用職權等罪立案偵辦，昨（11）日被發現在住處輕生。同時，龍山區廳廳長朴希英疑似與漢彌爾頓飯店有「官商勾結」，目前被限制出境。

根據《韓離社》，現年55歲的鄭姓警監11日中午被家人發現陳屍首爾市江北區住處，事發前一天他曾向同事打電話暗示輕生。警察廳特別搜查本部發現，鄭姓警監與他的上級長官、情報科長金某疑似涉嫌教唆其他同事，刪除其他情報官於10月26日所撰寫的梨泰院萬聖節期間公共安全分析報告之檔案，兩人被警方立案偵辦，同時予以停職待命處分。

雖然鄭姓警監輕生死亡，恐怕導致相關案件已失去公訴權為由停止偵查，但警方表示將依照相關程序繼續偵辦。

同時，警方在偵辦龍山警察署情報科時，意外發現鄭姓警監上級長官、首爾警察廳公共安寧情報外事部長朴星敏（박성민，音譯），曾在對話群組向其他一線警察署的情報科長們下達指令，「為了應對監察與警方扣押偵查，還請依照規定刪除情報報告書。」

▲經歷約2周的封鎖，漢彌爾頓飯店旁的小巷11日再度開放。（圖／CFP）

至於首爾市龍山區廳（區公所）廳長朴希英則被指控涉業務過失致死傷罪嫌，警察廳搜查本部以關係人身分傳喚區廳職員，調查梨泰院案當天朴希英的行蹤，限制朴希英出境，警方正在調查朴希英與漢彌爾頓飯店代表理事李某之間是否存在「政商勾結」關係。

漢彌爾頓飯店在周遭違法擴建、增設攤位，導致更為狹窄的巷弄出現「瓶頸效應」，該飯店代表理事李某曾於2020年5月至今年5月擔任龍山福祉財團理事長，同時也曾以龍山警察署警察發展協議會委員身分活動，與龍山區當地政府機關部門維持緊密關係。

龍山區廳一直到警方開始於7日針對梨泰院案展開偵查後，才針對漢彌爾對飯店周圍7處違建依違反建築法規向警方告發。

另外，龍山區廳被指控在中央政府與首爾市府的要求下，直到經過78分鐘以後才向民眾發送災難文字警告訊息，且龍山區議會今年4月表決通過「允許跳舞條例」，准許擁有音響設備的一般餐飲店讓顧客在桌席跳舞，無形中讓音樂聲更加嘈雜，導致事故發生時難以傳遞救災相關訊息。

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