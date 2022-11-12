新冠不只是呼吸道疾病！研究：中風與確診有關　死亡風險高出100倍

▲醫師認為，曾感染新冠者，中風、血栓或心臟病發作風險也會提高，下同。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

耶魯醫學院心臟病專家克魯何茲（Harlan Krumholz）表示，新冠後遺症共分為2種，其中一種比較明顯，即患者出現疲勞等長期病毒症狀，而另一種則較為隱蔽，患者在康復後會增加血栓、中風或心臟病發作等風險，提醒曾染疫的民眾留意胸痛、異常麻木腫脹，甚至是平衡感、語言或視覺突然變化等早期預警信號。

據彭博社報導，自2020年以來，部分年輕人開始出現染上新冠或新冠痊癒後中風的情況，引發醫界懷疑，新冠可能不僅僅是一種呼吸道疾病，而是血管疾病。隨著越來越多的研究出現，這些推論逐漸被證實，而研究也發現，有高血壓或糖尿病的患者，中風等風險更高。

最近一項發表在《心臟》期刊上的研究，持續追蹤了英國5.4萬人4.5個月後，發現染疫患者罹患靜脈血栓塞的可能性比從未確診者高出2.7倍。研究還表明，輕症患者死於任何原因的可能性是從未確診者的10倍，而確診後因重症住院的患者，死亡可能性則比從未確診者高出100倍之多。

另一項發佈於《神經外科》期刊上的新研究則發現，中風與新冠感染有關，因為曾染疫病患的中風情況更糟，也更難透過打開阻塞血管的手術來進行治療。研究主要作者傑伯爾（Pascal Jabbour）指出，新冠之所以如此危險，是因為它可能攻擊血管，導致全身血管，包括腸道在內，全數發炎，進而導致腸道缺血。

傑伯爾補充，這就是為什麼有部分病患在染疫後，會出現「新冠腳趾」的原因，他們的腳趾紅腫變色，正是因為循環系統出現了問題。克魯何茲坦言，目前醫界還未有足夠數據來了解接種疫苗對減輕相關風險的幫助有多大，也不知道這類風險將持續多長時間。

然而，不是每個曾感染新冠的人都會出現嚴重的血管炎症，醫師阿爾阿里（Ziyad Al-Aly）形容，這就像俄羅斯輪盤一樣，因此人們無需感到絕望或緊張。不過可以肯定的是，早期治療肯定能挽救患者的性命，這也是為什麼醫師不斷敦促曾染疫的民眾必須時時留意身體狀況，同時也不要忽視任何早期預警信號。