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妒男朝「前妻新男友」生殖器開槍！他GG慘中彈　恐永久失去功能

▲▼妒男朝「前妻新男友」生殖器開槍！醫憂恐無法再行房。（圖／翻攝自推特）

▲頌采被送到醫院搶救，神情十分痛苦。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

泰國一名男子與前妻離婚已經6年，期間雖然也有交女朋友，但仍然不滿前妻與其他男人見面，於是他在酒後持槍衝到前妻家，並朝著前妻新男友的下體開槍，導致對方生殖器中彈。經過搶救後，中彈男子雖然撿回一命，但醫師直言，未來生殖器恐怕無法再發揮正常功能。

根據《鏡報》報導，37歲的彩券商邦特爾姆（Bunteurm Oonkaew）日前和女友在家喝酒，但不知為何卻突然想起35歲的前妻烏邦拉特（Ubonrat），於是他立刻衝到前妻家中。而他一推開門後，便拿出預藏的手槍，朝40歲的前妻新男友頌采（Somchai Sakoolchai）下體開槍。

驚恐的烏邦拉特嚇得馬上報警，而開槍的邦特爾姆則在不久後被警方依殺人未遂罪嫌逮捕。嫌犯被逮後還嘻皮笑臉，絲毫沒有悔改之意。他聲稱，自己只是偶然路過前妻家，因此便留下來和她說說話，怎知當時卻不小心誤觸手上手槍的板機，子彈就這樣擊中頌采兩腿之間的區域，絕非故意。

▲▼妒男朝「前妻新男友」生殖器開槍！醫憂恐無法再行房。（圖／翻攝自推特）

▲邦特爾姆被警方逮捕時，還笑稱自己不是故意的，絲毫沒有悔意。（圖／翻攝自推特）

邦特爾姆還說，自己是因為太震驚，才會迅速離開現場，不過他馬上就回到自己家，等警察來抓人。頌采被送往醫院後，意識清醒，但生殖器受到嚴重損傷，醫師直言，恐怕無法恢復正常功能。

烏邦拉特與邦特爾姆離婚6年，兩人有2名孩子，分別是15歲的兒子與9歲的女兒。烏邦拉特聽到前夫的供述則氣得反駁，「當時他突然推開我家的門並大喊，『他在哪裡？』隨後就朝頌采開槍。」她強調，自己已經告訴警察事發的過程，邦特爾姆絕非失誤傷人，而是故意的。

烏邦拉特也表示，「我會期待頌采沒事，他真的對我很好，我也不在意他的生殖器無法再發揮作用。」

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