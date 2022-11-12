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澳洲正妹遭性侵亡！男嫌拋下妻小逃出境　警方懸賞2100萬抓人

▲▼ 澳洲24歲女子托雅科丁利（Toyah Cordingley）2018年過世。（圖／翻攝自臉書）

▲托雅科丁利當時帶著寵物犬到海灘散步，再也沒有回家。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲24歲女子托雅科丁利（Toyah Cordingley）2018年陳屍在昆士蘭北部海灘，且有被性侵的跡象，涉有重嫌的印度裔男子辛格在她的遺體被發現後，拋下妻小4人與工作逃離澳洲。然而時隔4年至今，辛格仍未落網，昆士蘭州警方祭出100萬澳幣（約新台幣2100萬元）懸賞金抓人。

BBC報導，事發於2018年10月21日，托雅科丁利一如往常帶著寵物犬來到旺格蒂海灘（Wangetti Beach）散步，但卻再也沒有回家，直到隔日上午，她的父親發現女兒的遺體傷痕累累半埋在沙丘中，而寵物犬則被栓在附近，沒有受傷。

目擊者宣稱，事發當天，來自印度旁遮普邦的男護理師辛格（Rajwinder Singh）行跡可疑，身上不但有抓痕與咬痕，且在托雅科丁利的遺體被發現後的數小時內，拋下妻子、3名孩子與工作逃離澳洲。警方認定，這起事件犯案動機可能與性有關。

事發迄今已相隔4年，目前澳洲與印度官方已針對引渡達成共識，但到目前為止仍找不到辛格。昆士蘭警方祭出高達100萬澳幣（約新台幣2100萬元）的懸賞金，只要提供能抓到辛格的線索就能領取。

▼印度裔男子辛格涉重嫌逃離澳洲。圖為辛格出現在雪梨機場的畫面。（圖／翻攝自昆士蘭警方新聞稿）

▲▼澳洲24歲女子托雅科丁利（Toyah Cordingley）2018年過世，印度裔男子辛格涉重嫌逃離澳洲。（圖／翻攝自昆士蘭警方新聞稿）

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