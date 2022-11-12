　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

小馬可仕接受習近平邀請　2023年初赴中國國是訪問

▲▼菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）30日正式宣誓就職。（圖／路透）

▲菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）2023年初將赴中國國是訪問。（圖／路透） 

文／中央社

菲律賓新聞部長辦公室宣布，總統小馬可仕接受中國國家主席習近平邀請，明年1月3日將赴中國國是訪問。這將是他上任以來首度赴非東南亞國家協會（ASEAN）的國家國是訪問。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）6月底就職後，一改前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）「親中遠美」的外交路線，主張「菲律賓將繼續當所有人的朋友，不與任何人為敵」。在菲美同盟持續深化的同時，仍致力維繫和北京的關係。

小馬可仕9月初赴印尼、新加坡進行上任後首次國是訪問後，雖於9月18日到24日訪問美國紐約，並與美國總統拜登（Joe Biden）在聯合國大會場邊會談，但此次赴美定調為「工作訪問」，並非較高層級的國是訪問。

菲律賓新聞部長辦公室今天表示，小馬可仕將於明年1月3日到5日或6日訪問中國。

小馬可仕正於柬埔寨出席東協峰會。新聞網站Rappler報導，小馬可仕9日在前往柬埔寨的專機告訴媒體，如果他與習近平會談，計劃將提起南海議題。

南海議題涉及菲律賓、中國、台灣、越南等各聲索方利益。GMA新聞網9月下旬報導，2020年以來，馬尼拉已就中國在南海行動，向北京提出至少405次外交抗議。

習近平未計劃出席東協峰會，但將於17日到19日赴泰國曼谷出席亞太經濟合作會議（APEC），小馬可仕預計也將出席亞太經合會。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►長榮商務艙才吃得到的牛肉麵！6包特價1288元必須囤

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
魔獸首練迅速融入當領袖　雲豹隊長看他灌籃：比電視上誇張
吳申梅無預警宣布結婚！整排藍勾勾留言嚇呆
「4星座組合」　一旦交往就難分開
嘉義女「頭卡樓梯」慘死！曾求救：快被兒打死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

尹錫悅東協峰會致詞：任何武力改變亞洲現狀的作為絕不容忍

小馬可仕接受習近平邀請　2023年初赴中國國是訪問

梨泰院再增1死！1軍人傷重不治「家屬淚簽器捐」　累計157人罹難

FTX創辦人加密貨幣「龐氏騙局」早就露餡　金融作家專訪當場拆穿

川普玩完？期中選舉紅潮未現　共和黨萌另覓主帥

「1兆市值」加密幣交易所FTX申請破產　29歲創辦人承認搞砸

歐力士集團將「斥資670億」收購藥妝品牌DHC　已達成基本協議

美國將向台灣報告「拜習會」結果　趙立堅：美方行徑破壞台海穩定

快訊／東加王國發生「規模7.5地震」　海嘯預警中心發布警報

升空73秒爆炸！「挑戰者號」失事36年後　佛州海底找到太空梭殘骸

快訊／魔獸穿黑背心秀肌肉了！加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝

好痛！模擬器體驗生理期　男友痛到打滾女生超淡定

鬼鬼吻夏于喬菊花：老公都親不到！　看AV揣摩「肉體跟大家Say Hello」

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

魔獸降臨！霍華德晚間抵台　一出境開懷大笑隔空抱球迷

跟著導航走...誤闖超窄田路！　駕駛夫妻邊笑邊叫：我在嚕牆

魔獸加盟T1桃園雲豹　首練大秀肌肉獻飛吻

蝦款！許瑋甯李程彬對結局分歧　《她和她的她》「小劉保險套顏色是？」

太妍遭質疑「偷走IU的獎」！　IG洩「憂鬱手寫文」嚇壞粉絲

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

尹錫悅東協峰會致詞：任何武力改變亞洲現狀的作為絕不容忍

小馬可仕接受習近平邀請　2023年初赴中國國是訪問

梨泰院再增1死！1軍人傷重不治「家屬淚簽器捐」　累計157人罹難

FTX創辦人加密貨幣「龐氏騙局」早就露餡　金融作家專訪當場拆穿

川普玩完？期中選舉紅潮未現　共和黨萌另覓主帥

「1兆市值」加密幣交易所FTX申請破產　29歲創辦人承認搞砸

歐力士集團將「斥資670億」收購藥妝品牌DHC　已達成基本協議

美國將向台灣報告「拜習會」結果　趙立堅：美方行徑破壞台海穩定

快訊／東加王國發生「規模7.5地震」　海嘯預警中心發布警報

升空73秒爆炸！「挑戰者號」失事36年後　佛州海底找到太空梭殘骸

尹錫悅東協峰會致詞：任何武力改變亞洲現狀的作為絕不容忍

魔獸首戰場館「漏水又破舊」！館長點名蔡英文：讓世界看台灣多爛

「我外婆超難伺候！」他曝舅媽根本活在地獄：沒發瘋真是心臟大顆

陸入境隔離縮短成「5+3」　觀光航空業：預計最遲下周正式實行

女檢察官也爆「曾去招待所」遭拔官調查　法務部深夜發聲明

四叉貓收跟騷法告誡函　「內文涉及性」警局曝成案原因

名模錢帥君男友招待所爆案外案　2女檢察官受邀歡唱掃颱風尾

小馬可仕接受習近平邀請　2023年初赴中國國是訪問

嘉義孽子打死老母！遭逮辯「喝酒忘記了」　檢方聲押獲准

國際海事組織MSC106會議落幕　決議將印度洋從高風險區移除

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

國際熱門新聞

鑄鐵工人「掉進1000°C熔爐」瞬間焚化　

1兆市值加密幣交易所FTX申請破產

在學校玩碟仙　11名學生集體昏倒走廊上

即／東加規模7.5地震　發海嘯預警

警察毒窟救出女嬰　今親自為她戴警徽

FTX加密貨幣龐氏騙局　專訪早露餡

男友「用陰莖穿耳洞」　她耳朵發炎腫爆

胡錦濤「被離場」對話曝！唇語專家：他說了這句

梨泰院增至157人死亡！1軍人傷重不治

期中選舉紅潮未現　共和黨萌另覓主帥

女師拍A片　學生發現在她座位「辦事」崩潰

即／梨泰院究責又1死　首爾市公務員陳屍家中

即／為梨泰院案負責？龍山警署「高層」輕生

挖胸裝露車頭燈　女被健身房要求包緊氣炸

更多熱門

相關新聞

美日韓將出席東協峰會　討論北韓核武

美日韓將出席東協峰會　討論北韓核武

近日數場大型國際會議將在東南亞地區接連登場，其中，年度東南亞國協（ASEAN）峰會11日在柬埔寨首都金邊揭開序幕，東協各國及10個夥伴國領導人齊聚一堂，會議重點將聚焦於緬甸政治僵局、朝鮮半島情勢升溫等議題。另外，美日韓三國領袖也將出席東協峰會，一同關切北韓頻繁發射飛彈的情勢。

一句哈囉全身發麻！女被搭訕竟遇迷魂黨

一句哈囉全身發麻！女被搭訕竟遇迷魂黨

男師賣「制服色情片」　女學生見畫面崩潰報警

男師賣「制服色情片」　女學生見畫面崩潰報警

東南亞能不在籍投票　台灣不能？

東南亞能不在籍投票　台灣不能？

疑盜酒喝　大象集體醉倒叢林

疑盜酒喝　大象集體醉倒叢林

關鍵字：

小馬可仕菲律賓東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

6屁孩「帶刀進耶誕城」遭警制伏

1根菸燒掉39億元！家樂福臨時工下場曝

鑄鐵工人「掉進1000°C熔爐」瞬間焚化　

許光漢爆紅！《悲傷》男主角遭神隱

每天都像熱戀「4星座組合」一旦交往就難分開

吳申梅閃婚！整排藍勾勾留言道賀

韓正妹來台「賭博玩上癮」　台灣人替解圍！

她為錢拍A片「床戰千次」：月產25支

每天都想愛愛！妹子「性慾強」求歡被拒哭了

網紅媽幫3歲女兒辦生日趴！心碎邀27人卻沒人來

1兆市值加密幣交易所FTX申請破產

在學校玩碟仙　11名學生集體昏倒走廊上

女頭卡樓梯慘死曾求救：快被兒打死

四叉貓收到告誡單　狠嗆高虹安

女房客睡1年　他開轟床墊噁炸「被砲慘了」

更多

最夯影音

更多
快訊／魔獸穿黑背心秀肌肉了！加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝

快訊／魔獸穿黑背心秀肌肉了！加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝
好痛！模擬器體驗生理期　男友痛到打滾女生超淡定

好痛！模擬器體驗生理期　男友痛到打滾女生超淡定

鬼鬼吻夏于喬菊花：老公都親不到！　看AV揣摩「肉體跟大家Say Hello」

鬼鬼吻夏于喬菊花：老公都親不到！　看AV揣摩「肉體跟大家Say Hello」

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

魔獸降臨！霍華德晚間抵台　一出境開懷大笑隔空抱球迷

魔獸降臨！霍華德晚間抵台　一出境開懷大笑隔空抱球迷

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面