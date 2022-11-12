FTX創辦人加密貨幣「龐氏騙局」早就露餡　金融作家專訪當場拆穿

▲加密貨幣交易所FTX創辦人佛瑞德（Sam Bankman-Fried，SBF）宣布破產。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

市值320億美元（將近新台幣1兆元）的加密貨幣交易所FTX，29歲創辦人佛瑞德（Sam Bankman-Fried，SBF）在11日宣布，已在美國申請「第11章破產保護」，並且坦承自己搞砸了。不過早在今年4月，他接受金融作家的專訪時，解說何謂加密貨幣與「流動性挖礦」時，當時就被專訪他的作家拆穿這是「龐氏騙局」（Ponzi scheme）。

根據《彭博社》報導，專欄作家李維（Matt Levine）訪問SBF，希望能夠給他一個直觀的說法，讓他能夠理解如何透過「流動性挖礦」（Yield Farmin）賺錢。

SBF比喻，「你從一家製造盒子的公司開始」，這個盒子的銷售人員會嘗試將它作為某種改變世界的協議來銷售，例如宣稱它在一個多月裡就可以取代所有大型銀行。

SBF說，這個協議可以稱為「協議X」，這個協議可以從盒子裡產生代幣，就叫X代幣，把其他資產，例如「以太坊」放入盒子裡，可以獲得一張借據，憑這個借條可以從盒子裡換回X代幣。

▲FTX創辦人SBF解釋什麼是「流動性挖礦」（Yield Farmin），卻被拆穿是「龐氏騙局」。（圖／路透）



X代幣是種治理代幣，即承諾這個盒子產生任何很酷的事情，最終都由X代幣持有者來投票治理，例如他們可以投票決定，如何處理這個盒子中產生的任何收益。

協議X規定，任何把錢放進盒子裡的人，按照投入比例可以獲得一定量的X代幣，這就令X代幣有了市值。

SBF強調，你可以說2000萬美元市值是按照市值計價（mark to market）的完全稀釋估值等各種方法算出來的，「我承認不清楚為什麼這個東西應該有市值，但根據經驗，我聲稱它會有市值，這就產生了魔法的神奇效應」。

SBF說，這個盒子每天都會給出X代幣，所有聰明錢都認為這很有趣，如果盒子裡放入的錢總共是1億美元，每年產生價值1600萬美元的X代幣，「這就是16%的年回報率，聽起來很棒對吧，他們就想要投入更多的錢來賺取更高回報」。

李維當場打斷了SBF表示，這聽起來似乎是個「憤世嫉俗」的想法，而且這個生意似乎是個「龐氏騙局」。

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