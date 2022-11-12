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伊朗稱研發出極音速飛彈　比音速快5倍可穿透任何防空系統

▲▼ 伊朗稱研發出極音速飛彈。（圖／路透）

▲ 伊朗聲稱，已研發出極音速飛彈，能夠穿透任何防空系統。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

伊斯蘭革命衛隊（IRGC）航太部隊指揮官哈吉薩德（Amir Ali Hajizadeh）聲稱，伊朗已研發出能夠穿透任何防空系統的極音速飛彈（hypersonic missile），是以5倍音速以上速度飛行的操縱型武器。路透社報導指出，這一言論引發國際對伊朗軍事能力的擔憂。

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）引述IRGC航太部隊指揮官哈吉薩德說法稱，已研發出比音速快5倍的極音速飛彈，它能穿透、瞄準所有導彈防禦系統，還可以在大氣層內外移動，這樣的機動性也使它難以被偵測和攔截。

哈吉薩德補充，這是伊朗自1979年革命以來第一枚極音速飛彈，也讓他們在導彈領域取得重要突破，「儘管有美國壓迫性的制裁，它還是出現了。」

路透社報導則指出，雖然伊朗在面對國際禁運和制裁情況下，確實發展出了強大軍事工業，但目前並沒有證據支持伊朗正在測試超音速飛彈的說法。政治和軍事分析家巴尚德（Daniel Bashandeh）表示，伊朗有時會「誇大」它的武器能力。

值得注意的是，伊朗官媒IRNA曾於5日報導，成功試射三級發射火箭「Ghaem 100」，並稱它能把重達80公斤的人造衛星送上距離地球表面500公里的軌道上。

美國擔心伊朗會將這類技術用於運輸核彈頭，認為此舉「破壞穩定」。伊朗則否認有這樣的意圖。

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